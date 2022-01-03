Есть "волшебная таблетка": нумеролог подсказала, как проще пережить переломный 2022 год

В первую очередь украинцам рекомендуют обратить внимание на состояние своих близких людей

2022 год, пришедший в мир под знаком Черного Водяного Тигра, подарит украинцам немало испытания как в экономическом, так и в социальном плане. Однако существует вариант, как все подобные вызовы можно пройти без особых проблем.

"Рецептом" с читателями "Телеграфа" поделилась нумеролог Лариса Нохрина, которая сделала нумерологический прогноз для всей Украины на 2022 год.

По ее словам, в первую очередь вынести все невзгоды украинцам удастся благодаря поддержке родственников и близких людей. Нохрина ситает, что опора и поддержка изначально будут идти изнутри семьи, которую специалист и вовсе называет "универсальной волшебной таблеткой".

Также нумеролог подчеркнула, что в нынешнем году нужно не забывать заботиться о своих близких и обязательно позволять им делать то же самое в ответ.

Если одинокие украинцы скептически смотрят на подобные прогнозы, то не спешите разочаровываться. По мнению Ларисы Нохриной, очень многим людям в 2022-м удастся найти свою пару, которая обеспечит взаимностью и теплом.

Более подробно обо всех сферах жизни и том, что пророчат им цифры в нынешнем году, можно прочесть в эксклюзивном материале "Телеграфа": "Нас ждет проблемный, но поворотный 2022 год: нумерологический прогноз для Украины"