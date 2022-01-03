Є "чарівна пігулка": нумеролог підказала, як простіше пережити переломний 2022 рік

Насамперед українцям рекомендують звернути увагу на стан своїх близьких людей

2022 рік, що прийшов у світ під знаком Чорного Водяного Тигра, подарує українцям чимало випробувань як в економічному, так і соціальному плані. Однак існує варіант, як усі подібні виклики можна пройти без особливих проблем.

"Рецептом" із читачами "Телеграфа" поділилася нумеролог Лариса Нохріна, яка зробила нумерологічний прогноз для всієї України на 2022 рік.

За її словами, насамперед винести всі негаразди українцям вдасться завдяки підтримці родичів та близьких людей. Нохріна сприймає, що опора і підтримка спочатку йдуть зсередини сім’ї, яку фахівець взагалі називає "універсальною чарівною пігулкою".

Також нумеролог підкреслила, що цього року потрібно не забувати дбати про своїх близьких і обов’язково дозволяти їм робити те саме у відповідь.

Якщо самотні українці скептично дивляться на такі прогнози, то не поспішайте розчаровуватися. На думку Лариси Нохріної, дуже багатьом людям у 2022-му вдасться знайти свою пару, яка забезпечить взаємністю та теплом.

Докладніше про всі сфери життя і про те, що пророкують їм цифри цього року, можна прочитати в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа": "Нас чекає проблемний, але поворотний 2022 рік: нумерологічний прогноз для України"