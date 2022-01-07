"С Рождеством Христовым!" Лучшие колядки для детей и взрослых

В традиционных колядках на Рождество желают счастья, здоровья и благополучия

На Рождество в Украине есть множество традиций и обрядов. Прежде всего, семья собирается за праздничным столом, главным блюдом на котором является вкусная кутья. В доме в углу ставят Дидух — украшение из сена, которое является символом урожая и благополучия. А еще одна замечательная традиция – ходить с колядой.

Во время колядования молодые ребята обходят соседей, родственников и друзей с приветствием в стихах и песнях. Колядники поздравляют хозяев с праздниками, желают им счастья и здоровья, а те в свою очередь должны поблагодарить лакомством и другими подарки. Эта традиция сформировалась еще в давние времена, но ее продолжают и сегодня. Больше всего колядников можно встретить в украинских селах, где на Рождество собирают целые вертепы и колядуют вместе.

В народе говорят, что колядовать можно от Сочельника до Сретения, то есть с 6 января вплоть до 15 февраля, однако мало, где такая традиция сохранилась. Поэтому чаще всего колядуют 6 января — вечером в канун Рождества и утром 7 января — непосредственно в Рождество.

"Телеграф" собрал лучшие украинские колядки, чтобы вы могли поздравить с Рождеством всех знакомых и близких.

Коляда, коляда, Ты подай пирога, Или хлеба ломтину, Или денег полтину, Или курочку с хохлом, Петушка с гребешком! Отворяйте, хозяева, сундучки, Вынимайте пятачки! По копеечке давайте Колядовщикам!

Пришла Коляда накануне Рождества. Дай бог тому, кто в этом дому. Всем людям добрым желаем: Золота, серебра, Пышных пирогов, Мягоньких блинов, Доброго здоровья, Маслица коровья.

В небе светится звезда, В час святого Рождества Приходила Коляда, Обходила все дома, В двери с окнами стучалась, Шла смеялась и игралась… А за шумной Колядой, колядовщики гурьбой… Все ликуют и хохочут, песню громкую поют: "Уродилась Коляда, накануне Рождества…"

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.