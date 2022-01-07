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"С Рождеством Христовым!" Лучшие колядки для детей и взрослых

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Колядовать на Рождество могут как дети, так и взрослые
Колядовать на Рождество могут как дети, так и взрослые

В традиционных колядках на Рождество желают счастья, здоровья и благополучия

На Рождество в Украине есть множество традиций и обрядов. Прежде всего, семья собирается за праздничным столом, главным блюдом на котором является вкусная кутья. В доме в углу ставят Дидух — украшение из сена, которое является символом урожая и благополучия. А еще одна замечательная традиция – ходить с колядой.

Во время колядования молодые ребята обходят соседей, родственников и друзей с приветствием в стихах и песнях. Колядники поздравляют хозяев с праздниками, желают им счастья и здоровья, а те в свою очередь должны поблагодарить лакомством и другими подарки. Эта традиция сформировалась еще в давние времена, но ее продолжают и сегодня. Больше всего колядников можно встретить в украинских селах, где на Рождество собирают целые вертепы и колядуют вместе.

В народе говорят, что колядовать можно от Сочельника до Сретения, то есть с 6 января вплоть до 15 февраля, однако мало, где такая традиция сохранилась. Поэтому чаще всего колядуют 6 января — вечером в канун Рождества и утром 7 января — непосредственно в Рождество.

"Телеграф" собрал лучшие украинские колядки, чтобы вы могли поздравить с Рождеством всех знакомых и близких.

Коляда, коляда,

Ты подай пирога,

Или хлеба ломтину,

Или денег полтину,

Или курочку с хохлом,

Петушка с гребешком!

Отворяйте, хозяева, сундучки,

Вынимайте пятачки!

По копеечке давайте Колядовщикам!

Пришла Коляда накануне Рождества.

Дай бог тому, кто в этом дому.

Всем людям добрым желаем:

Золота, серебра,

Пышных пирогов,

Мягоньких блинов,

Доброго здоровья,

Маслица коровья.

В небе светится звезда,

В час святого Рождества

Приходила Коляда,

Обходила все дома,

В двери с окнами стучалась,

Шла смеялась и игралась…

А за шумной Колядой,

колядовщики гурьбой…

Все ликуют и хохочут,

песню громкую поют:

"Уродилась Коляда,

накануне Рождества…"

Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.

Теги:
#Рождество #Рождество Христово #Колядки #Коляда #Колядование
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