"С Рождеством Христовым!" Лучшие колядки для детей и взрослых
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В традиционных колядках на Рождество желают счастья, здоровья и благополучия
На Рождество в Украине есть множество традиций и обрядов. Прежде всего, семья собирается за праздничным столом, главным блюдом на котором является вкусная кутья. В доме в углу ставят Дидух — украшение из сена, которое является символом урожая и благополучия. А еще одна замечательная традиция – ходить с колядой.
Во время колядования молодые ребята обходят соседей, родственников и друзей с приветствием в стихах и песнях. Колядники поздравляют хозяев с праздниками, желают им счастья и здоровья, а те в свою очередь должны поблагодарить лакомством и другими подарки. Эта традиция сформировалась еще в давние времена, но ее продолжают и сегодня. Больше всего колядников можно встретить в украинских селах, где на Рождество собирают целые вертепы и колядуют вместе.
В народе говорят, что колядовать можно от Сочельника до Сретения, то есть с 6 января вплоть до 15 февраля, однако мало, где такая традиция сохранилась. Поэтому чаще всего колядуют 6 января — вечером в канун Рождества и утром 7 января — непосредственно в Рождество.
"Телеграф" собрал лучшие украинские колядки, чтобы вы могли поздравить с Рождеством всех знакомых и близких.
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки,
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте Колядовщикам!
Пришла Коляда накануне Рождества.
Дай бог тому, кто в этом дому.
Всем людям добрым желаем:
Золота, серебра,
Пышных пирогов,
Мягоньких блинов,
Доброго здоровья,
Маслица коровья.
В небе светится звезда,
В час святого Рождества
Приходила Коляда,
Обходила все дома,
В двери с окнами стучалась,
Шла смеялась и игралась…
А за шумной Колядой,
колядовщики гурьбой…
Все ликуют и хохочут,
песню громкую поют:
"Уродилась Коляда,
накануне Рождества…"
Ранее "Телеграф" публиковал яркие открытки и теплые поздравления к Рождеству Христову, чтобы вы могли порадовать ваших родных и близких.
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