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"З Різдвом Христовим!" Найкращі колядки для дітей та дорослих

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Колядувати на Різдво можуть як діти, так і дорослі
Колядувати на Різдво можуть як діти, так і дорослі

У традиційних колядках на Різдво бажають щастя, здоров'я та добробуту

На Різдво в Україні є безліч традицій та обрядів. Перш за все, родина збирається за святковим столом, головною стравою на якому є смачна кутя. У хаті на покутті ставлять Дідух — прикраса з сіна, яка є символом урожаю та добробуту. А ще одна чудова традиція — ходити з колядою.

Під час колядування молоді хлопці та дівчата обходять сусідів, родичів та друзів з привітанням у віршах та піснях. Колядники віншують господарів зі святами, зичать їм щастя та здоров’я, а ті своєю чергою мають подякувати ласощами та іншими подарунками. Ця традиція сформувалася ще за давніх часів, але її продовжують і сьогодні. Найбільше колядників можна зустріти в українських селах, де на Різдво збирають цілі вертепи і колядують гуртом.

У народі кажуть, що колядувати можна від Святвечора й аж до Стрітення, тобто з 6 січня аж до 15 лютого, однак мало де така традиція збереглася. Тому найчастіше колядують 6 січня — у вечір напередодні Різдва та зранку 7 січня — безпосередньо у Різдво.

"Телеграф" зібрав найкращі українські колядки, щоб ви могли привітати з Різдвом усіх знайомих та близьких.

Хтось веселий надпис вивів

На тоненькому льоду:

"Гей! Свята прийшли у гості!

Зустрічайте коляду!"

Трійка коней прудконогих

Мчить по білому сніжку —

Коляда везе в санчатах

Сто гостинців у мішку!

Чуєш, дзвоники співають:

Тілі-тілі-тілі-бом!

Ідуть ряджені на конях

Нас вітати із Різдвом!

Віє вітер з гір

Та до вас у двір,

Проситься до хати

Заколядувати.

Ви його почуйте,

Смакоту готуйте!

Бога прославляйте,

Нас не забувайте!

Застелено стіл скатертиною,

І ми усією родиною

Зібралися зірку чекати,

"Христос народився" казати.

Дванадцять ми страв покуштуємо,

Вертепників всіх почастуємо

І з миром свічки запалімо.

Христос народився! Славімо!

Приходять царі із волхвами

Дзвенить коляда між хатами.

Весь радістю світ освітився —

У яслах Христос народився!

Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки та теплі привітання до Різдва Христового, щоб ви могли порадувати ваших рідних та близьких.

Теги:
#Різдво #Різдво Христове #Колядки #Коляда #Колядування
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