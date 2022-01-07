"З Різдвом Христовим!" Найкращі колядки для дітей та дорослих

У традиційних колядках на Різдво бажають щастя, здоров'я та добробуту

На Різдво в Україні є безліч традицій та обрядів. Перш за все, родина збирається за святковим столом, головною стравою на якому є смачна кутя. У хаті на покутті ставлять Дідух — прикраса з сіна, яка є символом урожаю та добробуту. А ще одна чудова традиція — ходити з колядою.

Під час колядування молоді хлопці та дівчата обходять сусідів, родичів та друзів з привітанням у віршах та піснях. Колядники віншують господарів зі святами, зичать їм щастя та здоров’я, а ті своєю чергою мають подякувати ласощами та іншими подарунками. Ця традиція сформувалася ще за давніх часів, але її продовжують і сьогодні. Найбільше колядників можна зустріти в українських селах, де на Різдво збирають цілі вертепи і колядують гуртом.

У народі кажуть, що колядувати можна від Святвечора й аж до Стрітення, тобто з 6 січня аж до 15 лютого, однак мало де така традиція збереглася. Тому найчастіше колядують 6 січня — у вечір напередодні Різдва та зранку 7 січня — безпосередньо у Різдво.

"Телеграф" зібрав найкращі українські колядки, щоб ви могли привітати з Різдвом усіх знайомих та близьких.

Хтось веселий надпис вивів На тоненькому льоду: "Гей! Свята прийшли у гості! Зустрічайте коляду!" Трійка коней прудконогих Мчить по білому сніжку — Коляда везе в санчатах Сто гостинців у мішку! Чуєш, дзвоники співають: Тілі-тілі-тілі-бом! Ідуть ряджені на конях Нас вітати із Різдвом!

Віє вітер з гір Та до вас у двір, Проситься до хати Заколядувати. Ви його почуйте, Смакоту готуйте! Бога прославляйте, Нас не забувайте!

Застелено стіл скатертиною, І ми усією родиною Зібралися зірку чекати, "Христос народився" казати. Дванадцять ми страв покуштуємо, Вертепників всіх почастуємо І з миром свічки запалімо. Христос народився! Славімо! Приходять царі із волхвами Дзвенить коляда між хатами. Весь радістю світ освітився — У яслах Христос народився!

Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки та теплі привітання до Різдва Христового, щоб ви могли порадувати ваших рідних та близьких.