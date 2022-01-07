"З Різдвом Христовим!" Найкращі колядки для дітей та дорослих
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У традиційних колядках на Різдво бажають щастя, здоров'я та добробуту
На Різдво в Україні є безліч традицій та обрядів. Перш за все, родина збирається за святковим столом, головною стравою на якому є смачна кутя. У хаті на покутті ставлять Дідух — прикраса з сіна, яка є символом урожаю та добробуту. А ще одна чудова традиція — ходити з колядою.
Під час колядування молоді хлопці та дівчата обходять сусідів, родичів та друзів з привітанням у віршах та піснях. Колядники віншують господарів зі святами, зичать їм щастя та здоров’я, а ті своєю чергою мають подякувати ласощами та іншими подарунками. Ця традиція сформувалася ще за давніх часів, але її продовжують і сьогодні. Найбільше колядників можна зустріти в українських селах, де на Різдво збирають цілі вертепи і колядують гуртом.
У народі кажуть, що колядувати можна від Святвечора й аж до Стрітення, тобто з 6 січня аж до 15 лютого, однак мало де така традиція збереглася. Тому найчастіше колядують 6 січня — у вечір напередодні Різдва та зранку 7 січня — безпосередньо у Різдво.
"Телеграф" зібрав найкращі українські колядки, щоб ви могли привітати з Різдвом усіх знайомих та близьких.
Хтось веселий надпис вивів
На тоненькому льоду:
"Гей! Свята прийшли у гості!
Зустрічайте коляду!"
Трійка коней прудконогих
Мчить по білому сніжку —
Коляда везе в санчатах
Сто гостинців у мішку!
Чуєш, дзвоники співають:
Тілі-тілі-тілі-бом!
Ідуть ряджені на конях
Нас вітати із Різдвом!
Віє вітер з гір
Та до вас у двір,
Проситься до хати
Заколядувати.
Ви його почуйте,
Смакоту готуйте!
Бога прославляйте,
Нас не забувайте!
Застелено стіл скатертиною,
І ми усією родиною
Зібралися зірку чекати,
"Христос народився" казати.
Дванадцять ми страв покуштуємо,
Вертепників всіх почастуємо
І з миром свічки запалімо.
Христос народився! Славімо!
Приходять царі із волхвами
Дзвенить коляда між хатами.
Весь радістю світ освітився —
У яслах Христос народився!
Раніше "Телеграф" публікував яскраві листівки та теплі привітання до Різдва Христового, щоб ви могли порадувати ваших рідних та близьких.
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