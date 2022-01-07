Укр

Почему нельзя окунать именинника лицом в торт: окажется в больнице

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Забавная традиция, которая может лишить глаза Новость обновлена 07 января 2022, 23:05
Забавная традиция, которая может лишить глаза

Эта традиция может привезти к серьезным последствиям

Традиция окунать именинника в кондитерское изделие появилась еще в Испании, а позже прижилась и во многих других странах. Но как бы это весело не считалось, подобное может серьезно отразиться на здоровье человека.

Чтобы именинник не оказался в больнице в свой день рождения, окунать его лицо в торт запрещено. Об этом говорит украинский шеф-повар, финалист кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы-3" Николай Люлько в Инстаграме.

"Хочу вас предостеречь на будущее — никогда не бросайтесь тортом в лицо, потому что сейчас очень часто кондитеры вставляют в них палочки", — объясняет эксперт.

Стоить добавить, что ситуации, когда подобное "окунание" производит к печальным последствиям, случается довольно часто. Так, как пишет fishki.net, одной женщине пришлось обратиться за медицинской помощью, когда в ее веке застряла заостренная шпажка. Всего несколько миллиметров правее, и именинница оказалась бы без глаза.

Девушку по традиции окунули лицом в торт, но веселья не вышло
Девушку по традиции окунули лицом в торт, но веселья не вышло

Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно быть уверенным на все 100%, что кондитерское изделие не принесет беды. Лучше приготовить десерт самостоятельно и без всяких поддержек.

Ранее "Телеграф" делился рецептом нежнейшего тирамису, а также вкусного торта на сковороде.

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#Традиции #Торты
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