Как приготовить торт без духовки за 20 минут: рецепт на скорую руку
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Приготовление торта на сковороде занимает считанные минуты.
Ни одно новогоднее застолье не обходится без вкусного десерта. А что может быть более праздничным, чем яркий и вкусный торт? Правда, есть у этого блюда один небольшой минус — он долго готовится, а кто же захочет перед Новым годом провести полдня у плиты? К счастью, именно для этого и были придуманы легкие торты, которые можно выпекать на сковороде и займет это не больше 20-ти минут.
Рецептом нежного торта на сковороде в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер liza_tasty.
Рецепт торта на сковороде
Ингредиенты для коржей:
- 250 г муки (у меня пшеничная в/с)
- подсластитель по вкусу (или 50-100 г сахара, я люблю, когда в меру сладко)
- 3 ст.л какао порошка
- 2 яйца
- 150 мл молока
- 100 мл кипятка
- 30 мл растительного масла
- 1 ч.л соды гашенной уксусом
Для крема
- подсластитель по вкусу (у меня 3 ст.л мёда)
- 150 мл сливок 33% (для взбивания)
- 500 г мягкого творога
Способ приготовления:
- Смешайте муку с подсластителем и какао-порошком.
- Добавьте яйца и молоко, гашеную соду, растительное масло и перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте кипяток и ещё раз перемешайте.
- Выпекайте коржи на сковороде (~20 см) с двух сторон под крышкой на среднем огне.
- Все ингредиенты для крема взбейте миксером.
- Остывшие коржи перемажьте кремом. Один из коржей измельчите в блендере и посыпьте готовый торт крошкой. Оставьте в холодильнике пропитаться минимум на 3 часа, а лучше на ночь.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ярких новогодних закусок, которые украсят любой праздничный стол.
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