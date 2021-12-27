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Как приготовить торт без духовки за 20 минут: рецепт на скорую руку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Блинный торт получается еще нежнее обычного
Блинный торт получается еще нежнее обычного

Приготовление торта на сковороде занимает считанные минуты.

Ни одно новогоднее застолье не обходится без вкусного десерта. А что может быть более праздничным, чем яркий и вкусный торт? Правда, есть у этого блюда один небольшой минус — он долго готовится, а кто же захочет перед Новым годом провести полдня у плиты? К счастью, именно для этого и были придуманы легкие торты, которые можно выпекать на сковороде и займет это не больше 20-ти минут.

Рецептом нежного торта на сковороде в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер liza_tasty.

Рецепт торта на сковороде

Ингредиенты для коржей:

  • 250 г муки (у меня пшеничная в/с)
  • подсластитель по вкусу (или 50-100 г сахара, я люблю, когда в меру сладко)
  • 3 ст.л какао порошка
  • 2 яйца
  • 150 мл молока
  • 100 мл кипятка
  • 30 мл растительного масла
  • 1 ч.л соды гашенной уксусом

Для крема

  • подсластитель по вкусу (у меня 3 ст.л мёда)
  • 150 мл сливок 33% (для взбивания)
  • 500 г мягкого творога

Способ приготовления:

  1. Смешайте муку с подсластителем и какао-порошком.
  2. Добавьте яйца и молоко, гашеную соду, растительное масло и перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте кипяток и ещё раз перемешайте.
  3. Выпекайте коржи на сковороде (~20 см) с двух сторон под крышкой на среднем огне.
  4. Все ингредиенты для крема взбейте миксером.
  5. Остывшие коржи перемажьте кремом. Один из коржей измельчите в блендере и посыпьте готовый торт крошкой. Оставьте в холодильнике пропитаться минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт ярких новогодних закусок, которые украсят любой праздничный стол.

Теги:
#Рецепт #Торт #Новый год
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