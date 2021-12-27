Как приготовить торт без духовки за 20 минут: рецепт на скорую руку

Приготовление торта на сковороде занимает считанные минуты.

Ни одно новогоднее застолье не обходится без вкусного десерта. А что может быть более праздничным, чем яркий и вкусный торт? Правда, есть у этого блюда один небольшой минус — он долго готовится, а кто же захочет перед Новым годом провести полдня у плиты? К счастью, именно для этого и были придуманы легкие торты, которые можно выпекать на сковороде и займет это не больше 20-ти минут.

Рецептом нежного торта на сковороде в своем Инстаграм поделилась фуд-блогер liza_tasty.

Рецепт торта на сковороде

Ингредиенты для коржей:

250 г муки (у меня пшеничная в/с)

подсластитель по вкусу (или 50-100 г сахара, я люблю, когда в меру сладко)

3 ст.л какао порошка

2 яйца

150 мл молока

100 мл кипятка

30 мл растительного масла

1 ч.л соды гашенной уксусом

Для крема

подсластитель по вкусу (у меня 3 ст.л мёда)

150 мл сливок 33% (для взбивания)

500 г мягкого творога

Способ приготовления:

Смешайте муку с подсластителем и какао-порошком. Добавьте яйца и молоко, гашеную соду, растительное масло и перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте кипяток и ещё раз перемешайте. Выпекайте коржи на сковороде (~20 см) с двух сторон под крышкой на среднем огне. Все ингредиенты для крема взбейте миксером. Остывшие коржи перемажьте кремом. Один из коржей измельчите в блендере и посыпьте готовый торт крошкой. Оставьте в холодильнике пропитаться минимум на 3 часа, а лучше на ночь.

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