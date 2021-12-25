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Самый новогодний торт: рецепт нежнейшего праздничного лакомства от Татьяны Литвиновой

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
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Торт "Монастырская изба" – очень вкусная и оригинальная выпечка
Торт "Монастырская изба" – очень вкусная и оригинальная выпечка

Торт "Монастырская изба" прекрасно украсит ваш новогодний стол.

Новый год все ближе и ближе, а вместе с ним и "день у плиты", чтобы приготовить разнообразные блюда для новогоднего стола. Мы уже делились рецептами праздничных салатов, а также необычных закусок. Теперь пришла пора поговорить про сладкий стол.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своем ютуб-канале опубликовала рецепт "самого новогоднего торта" — "Монастырской избы". Она уверена, что эти трубочки с кисловатой вишней и нежным сметанным кремом "вызовут бурю эмоций" у гостей.

"Он лёгкий и не приторно сладкий! То что нужно в новогоднюю ночь!" — описывает десерт Литвинова.

Ингредиенты:

  • Масло сливочное — 200гр
  • Сметана — 200гр
  • Мука пшеничная -450гр
  • Сода — 0,5ч.л.
  • Соль — 0,5ч.л.
  • Вишня — 400гр

Крем:

  • Сметана 30% — 800гр
  • Сахарная пудра — 200гр
  • Ванильный сахар — 20гр

Кулинар отмечает, что выпекать торт нужно при температуре 180° приблизительно 25-30 минут.

Как приготовить торт "Монастырская изба": видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год:

Теги:
#Рецепт #Торт #Татьяна Литвинова
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