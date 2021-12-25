Самый новогодний торт: рецепт нежнейшего праздничного лакомства от Татьяны Литвиновой
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Торт "Монастырская изба" прекрасно украсит ваш новогодний стол.
Новый год все ближе и ближе, а вместе с ним и "день у плиты", чтобы приготовить разнообразные блюда для новогоднего стола. Мы уже делились рецептами праздничных салатов, а также необычных закусок. Теперь пришла пора поговорить про сладкий стол.
Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своем ютуб-канале опубликовала рецепт "самого новогоднего торта" — "Монастырской избы". Она уверена, что эти трубочки с кисловатой вишней и нежным сметанным кремом "вызовут бурю эмоций" у гостей.
"Он лёгкий и не приторно сладкий! То что нужно в новогоднюю ночь!" — описывает десерт Литвинова.
Ингредиенты:
- Масло сливочное — 200гр
- Сметана — 200гр
- Мука пшеничная -450гр
- Сода — 0,5ч.л.
- Соль — 0,5ч.л.
- Вишня — 400гр
Крем:
- Сметана 30% — 800гр
- Сахарная пудра — 200гр
- Ванильный сахар — 20гр
Кулинар отмечает, что выпекать торт нужно при температуре 180° приблизительно 25-30 минут.
Как приготовить торт "Монастырская изба": видеорецепт
Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год:
- Классический салат "Оливье",
- Роллы "Селедка под шубой",
- Салат "Роскошный",
- "Закусочный Наполеон с мясом".
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