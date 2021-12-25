Самый новогодний торт: рецепт нежнейшего праздничного лакомства от Татьяны Литвиновой

Торт "Монастырская изба" прекрасно украсит ваш новогодний стол.

Новый год все ближе и ближе, а вместе с ним и "день у плиты", чтобы приготовить разнообразные блюда для новогоднего стола. Мы уже делились рецептами праздничных салатов, а также необычных закусок. Теперь пришла пора поговорить про сладкий стол.

Экс-судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова на своем ютуб-канале опубликовала рецепт "самого новогоднего торта" — "Монастырской избы". Она уверена, что эти трубочки с кисловатой вишней и нежным сметанным кремом "вызовут бурю эмоций" у гостей.

"Он лёгкий и не приторно сладкий! То что нужно в новогоднюю ночь!" — описывает десерт Литвинова.

Ингредиенты:

Масло сливочное — 200гр

Сметана — 200гр

Мука пшеничная -450гр

Сода — 0,5ч.л.

Соль — 0,5ч.л.

Вишня — 400гр

Крем:

Сметана 30% — 800гр

Сахарная пудра — 200гр

Ванильный сахар — 20гр

Кулинар отмечает, что выпекать торт нужно при температуре 180° приблизительно 25-30 минут.

Как приготовить торт "Монастырская изба": видеорецепт

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще можно приготовить на Новый год: