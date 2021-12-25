Найноворічніший торт: рецепт найніжніших святкових ласощів від Тетяни Литвинової

Торт "Монастирська хата" чудово прикрасить ваш новорічний стіл.

Новий рік все ближче і ближче, а разом із ним і "день біля плити", щоб приготувати різноманітні страви для новорічного столу. Ми вже ділилися рецептами святкових салатів, а також незвичайних закусок. Тепер прийшов час поговорити про солодкий стіл.

Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова на своєму ютуб-каналі опублікувала рецепт "найноворічнішого торта" — "Монастирської хата". Вона впевнена, що ці трубочки з кислуватою вишнею та ніжним сметанним кремом "викличуть бурю емоцій" у гостей.

"Він легкий і не нудотно солодкий! Те, що потрібно в новорічну ніч! " — описує десерт Литвинова.

Інгредієнти:

Вершкове масло — 200гр

Сметана — 200гр

Борошно пшеничне -450гр

Сода — 0,5 ч.л.

Сіль — 0,5 ч.л.

Вишня — 400гр

Крем:

Сметана 30% — 800гр

Цукрова пудра — 200гр

Ванільний цукор — 20гр

Кулінар зазначає, що випікати торт потрібно за температури 180° приблизно 25-30 хвилин.

Як приготувати торт "Монастирська хата": відеорецепт

Раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна приготувати до Нового року: