Найноворічніший торт: рецепт найніжніших святкових ласощів від Тетяни Литвинової
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Торт "Монастирська хата" чудово прикрасить ваш новорічний стіл.
Новий рік все ближче і ближче, а разом із ним і "день біля плити", щоб приготувати різноманітні страви для новорічного столу. Ми вже ділилися рецептами святкових салатів, а також незвичайних закусок. Тепер прийшов час поговорити про солодкий стіл.
Екссуддя кулінарного проєкту "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова на своєму ютуб-каналі опублікувала рецепт "найноворічнішого торта" — "Монастирської хата". Вона впевнена, що ці трубочки з кислуватою вишнею та ніжним сметанним кремом "викличуть бурю емоцій" у гостей.
"Він легкий і не нудотно солодкий! Те, що потрібно в новорічну ніч! " — описує десерт Литвинова.
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 200гр
- Сметана — 200гр
- Борошно пшеничне -450гр
- Сода — 0,5 ч.л.
- Сіль — 0,5 ч.л.
- Вишня — 400гр
Крем:
- Сметана 30% — 800гр
- Цукрова пудра — 200гр
- Ванільний цукор — 20гр
Кулінар зазначає, що випікати торт потрібно за температури 180° приблизно 25-30 хвилин.
Як приготувати торт "Монастирська хата": відеорецепт
Раніше "Телеграф" розповідав, що ще можна приготувати до Нового року:
- Класичний салат "Олів’є",
- Роли "Оселедець під шубою",
- Салат "Розкішний" ,
- "Закусочний Наполеон з м’ясом".
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