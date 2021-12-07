"Наполеон з м’ясом": рецепт ситного торта, який перевершить "холодець"

Поєднання інгредієнтів у закусочному "Наполеоні" нікого не залишить байдужим

Новорічний стіл неможливо уявити без салату "Олів’є", приготовленого за класичним рецептом. Також гостей не залишать байдужими салати у вигляді мордочки тигра та тигрової шкіри. Але не варто забувати і про м’ясні закуски. Наприклад, можна приготувати "Закусочний Наполеон із м’ясом".

Рецептом у своєму каналі на YouTube поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

900 г листкового бездрожжового тіста;

борошно для роботи із тістом;

1кг. фаршу;

2 головки цибулі;

2 зубчики часнику;

2 шт. солоних огірків;

5-7 шт. помідорів чері;

350 гр. сиру;

свіжа петрушка;

кетчуп;

майонез;

приправа до м’яса за смаком;

сіль, перець чорний мелений за смаком;

олія для смаження.

Приготування:

Тісто розділяємо на шматочки, кожен з яких розкочуємо тонким шаром на пергаментному папері.

За допомогою тарілки з тіста вирізаємо рівне коло.

Корж проколюємо вилкою і разом з обрізками відправляємо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Так само випікаємо усі коржі.

Для м’ясної начинки нарізаємо цибулю тонкими чверть кільцями і обсмажуємо на олії до золотистого кольору.

До цибулі додаємо фарш і обсмажуємо до готовності фаршу.

Додаємо сіль, перець, нарізану петрушку, натертий на дрібній тертці часник і добре перемішуємо.

Викладаємо перший корж на лист для випікання і змащуємо майонезом.

Зверху викладаємо частину м’ясної начинки та покриваємо кетчупом.

На начинку викладаємо огірки нарізані тонкими кільцями.

Зверху посипаємо натертим на дрібній тертці сиром.

Викладаємо другий корж, на нього — начинку та кетчуп, замість огірків додаємо нарізані тонкими кільцями помідори та посипаємо сиром.

Аналогічно викладаємо всі шари.

Останній корж щільно притискаємо зверху та посипаємо сиром.

Готовий торт відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.

Поки торт у духовці, робимо крихту із обрізків.

Дістаємо торт із духовки та посипаємо крихтою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" також розповідав, як приготувати новорічні імбирні пряники.