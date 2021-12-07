"Наполеон з м’ясом": рецепт ситного торта, який перевершить "холодець"
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Поєднання інгредієнтів у закусочному "Наполеоні" нікого не залишить байдужим
Новорічний стіл неможливо уявити без салату "Олів’є", приготовленого за класичним рецептом. Також гостей не залишать байдужими салати у вигляді мордочки тигра та тигрової шкіри. Але не варто забувати і про м’ясні закуски. Наприклад, можна приготувати "Закусочний Наполеон із м’ясом".
Рецептом у своєму каналі на YouTube поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.
Інгредієнти:
- 900 г листкового бездрожжового тіста;
- борошно для роботи із тістом;
- 1кг. фаршу;
- 2 головки цибулі;
- 2 зубчики часнику;
- 2 шт. солоних огірків;
- 5-7 шт. помідорів чері;
- 350 гр. сиру;
- свіжа петрушка;
- кетчуп;
- майонез;
- приправа до м’яса за смаком;
- сіль, перець чорний мелений за смаком;
- олія для смаження.
Приготування:
- Тісто розділяємо на шматочки, кожен з яких розкочуємо тонким шаром на пергаментному папері.
- За допомогою тарілки з тіста вирізаємо рівне коло.
- Корж проколюємо вилкою і разом з обрізками відправляємо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Так само випікаємо усі коржі.
- Для м’ясної начинки нарізаємо цибулю тонкими чверть кільцями і обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
- До цибулі додаємо фарш і обсмажуємо до готовності фаршу.
- Додаємо сіль, перець, нарізану петрушку, натертий на дрібній тертці часник і добре перемішуємо.
- Викладаємо перший корж на лист для випікання і змащуємо майонезом.
- Зверху викладаємо частину м’ясної начинки та покриваємо кетчупом.
- На начинку викладаємо огірки нарізані тонкими кільцями.
- Зверху посипаємо натертим на дрібній тертці сиром.
- Викладаємо другий корж, на нього — начинку та кетчуп, замість огірків додаємо нарізані тонкими кільцями помідори та посипаємо сиром.
- Аналогічно викладаємо всі шари.
- Останній корж щільно притискаємо зверху та посипаємо сиром.
- Готовий торт відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.
- Поки торт у духовці, робимо крихту із обрізків.
- Дістаємо торт із духовки та посипаємо крихтою.
Відеорецепт:
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