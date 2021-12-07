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"Наполеон з м’ясом": рецепт ситного торта, який перевершить "холодець"

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
Дата публікації
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Блогер поділилася рецептом закусочного торта Новина оновлена 07 грудня 2021, 17:58
Блогер поділилася рецептом закусочного торта

Поєднання інгредієнтів у закусочному "Наполеоні" нікого не залишить байдужим

Новорічний стіл неможливо уявити без салату "Олів’є", приготовленого за класичним рецептом. Також гостей не залишать байдужими салати у вигляді мордочки тигра та тигрової шкіри. Але не варто забувати і про м’ясні закуски. Наприклад, можна приготувати "Закусочний Наполеон із м’ясом".

Рецептом у своєму каналі на YouTube поділилася кулінарний блогер Наталія Пархоменко.

Інгредієнти:

  • 900 г листкового бездрожжового тіста;
  • борошно для роботи із тістом;
  • 1кг. фаршу;
  • 2 головки цибулі;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 шт. солоних огірків;
  • 5-7 шт. помідорів чері;
  • 350 гр. сиру;
  • свіжа петрушка;
  • кетчуп;
  • майонез;
  • приправа до м’яса за смаком;
  • сіль, перець чорний мелений за смаком;
  • олія для смаження.

Приготування:

  • Тісто розділяємо на шматочки, кожен з яких розкочуємо тонким шаром на пергаментному папері.
  • За допомогою тарілки з тіста вирізаємо рівне коло.
  • Корж проколюємо вилкою і разом з обрізками відправляємо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Так само випікаємо усі коржі.
  • Для м’ясної начинки нарізаємо цибулю тонкими чверть кільцями і обсмажуємо на олії до золотистого кольору.
  • До цибулі додаємо фарш і обсмажуємо до готовності фаршу.
  • Додаємо сіль, перець, нарізану петрушку, натертий на дрібній тертці часник і добре перемішуємо.
  • Викладаємо перший корж на лист для випікання і змащуємо майонезом.
  • Зверху викладаємо частину м’ясної начинки та покриваємо кетчупом.
  • На начинку викладаємо огірки нарізані тонкими кільцями.
  • Зверху посипаємо натертим на дрібній тертці сиром.
  • Викладаємо другий корж, на нього — начинку та кетчуп, замість огірків додаємо нарізані тонкими кільцями помідори та посипаємо сиром.
  • Аналогічно викладаємо всі шари.
  • Останній корж щільно притискаємо зверху та посипаємо сиром.
  • Готовий торт відправляємо у розігріту до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин.
  • Поки торт у духовці, робимо крихту із обрізків.
  • Дістаємо торт із духовки та посипаємо крихтою.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" також розповідав, як приготувати новорічні імбирні пряники.

Теги:
#Рецепт #Торт #Закуски #Новорічне меню
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