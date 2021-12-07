"Наполеон с мясом": рецепт сытного торта, который превзойдет "холодец"
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Сочетание ингредиентов в закусочном "Наполеоне" никого не оставит равнодушным
Новогодний стол невозможно представить без салата "Оливье", приготовленного по классическому рецепту. Также гостей не оставят равнодушными салаты в виде мордочки тигра и тигровой шкуры. Но не стоит забывать и о мясных закусках. Например, можно приготовить "Закусочный Наполеон с мясом".
Рецептом в своем канале на YouTube поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.
Ингредиенты:
- 900 г. слоеного бездрожжевого теста;
- мука для работы с тестом;
- 1 кг. фарша;
- 2 головки репчатого лука;
- 2 зубчика чеснока;
- 2 шт. соленых огурцов;
- 5-7 шт. помидоров черри;
- 350 г. сыра;
- свежая петрушка;
- кетчуп;
- майонез;
- приправа к мясу по вкусу;
- соль, перец черный молотый по вкусу;
- растительное масло для жарки.
Приготовление:
- Тесто разделяем на кусочки, каждый из которых раскатываем тонким пластом на пергаментной бумаге.
- С помощью тарелки из теста вырезаем ровный круг.
- Корж прокалываем вилкой и вместе с обрезками отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Также выпекаем все коржи.
- Для мясной начинки нарезаем лук тонкими четверть кольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
- К луку добавляем фарш и обжариваем до готовности фарша.
- Добавляем соль, перец, нарезанную петрушку, натертый на мелкой терке чеснок и все хорошо перемешиваем.
- Выкладываем первый корж на противень и смазываем майонезом.
- Сверху выкладываем часть мясной начинки и покрываем кетчупом.
- На начинку выкладываем нарезанные тонкими колечками огурцы.
- Сверху посыпаем натертым на мелкой терке сыром.
- Выкладываем второй корж, на него начинку и кетчуп, вместо огурцов добавляем нарезанные тонкими колечками помидоры и посыпаем сыром.
- Аналогичным образом выкладываем все слои.
- Последний корж плотно прижимаем сверху и посыпаем сыром.
- Готовый торт отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
- Пока торт в духовке, делаем крошку из обрезков.
- Достаем торт из духовки и посыпаем крошкой.
Видеорецепт:
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