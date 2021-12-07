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"Наполеон с мясом": рецепт сытного торта, который превзойдет "холодец"

Автор
Татьяна Веремеева Татьяна Веремеева
Дата публикации
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Блогер поделилась рецептом закусочного торта Новость обновлена 07 декабря 2021, 17:58
Блогер поделилась рецептом закусочного торта

Сочетание ингредиентов в закусочном "Наполеоне" никого не оставит равнодушным

Новогодний стол невозможно представить без салата "Оливье", приготовленного по классическому рецепту. Также гостей не оставят равнодушными салаты в виде мордочки тигра и тигровой шкуры. Но не стоит забывать и о мясных закусках. Например, можно приготовить "Закусочный Наполеон с мясом".

Рецептом в своем канале на YouTube поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

  • 900 г. слоеного бездрожжевого теста;
  • мука для работы с тестом;
  • 1 кг. фарша;
  • 2 головки репчатого лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 шт. соленых огурцов;
  • 5-7 шт. помидоров черри;
  • 350 г. сыра;
  • свежая петрушка;
  • кетчуп;
  • майонез;
  • приправа к мясу по вкусу;
  • соль, перец черный молотый по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Приготовление:

  • Тесто разделяем на кусочки, каждый из которых раскатываем тонким пластом на пергаментной бумаге.
  • С помощью тарелки из теста вырезаем ровный круг.
  • Корж прокалываем вилкой и вместе с обрезками отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Также выпекаем все коржи.
  • Для мясной начинки нарезаем лук тонкими четверть кольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.
  • К луку добавляем фарш и обжариваем до готовности фарша.
  • Добавляем соль, перец, нарезанную петрушку, натертый на мелкой терке чеснок и все хорошо перемешиваем.
  • Выкладываем первый корж на противень и смазываем майонезом.
  • Сверху выкладываем часть мясной начинки и покрываем кетчупом.
  • На начинку выкладываем нарезанные тонкими колечками огурцы.
  • Сверху посыпаем натертым на мелкой терке сыром.
  • Выкладываем второй корж, на него начинку и кетчуп, вместо огурцов добавляем нарезанные тонкими колечками помидоры и посыпаем сыром.
  • Аналогичным образом выкладываем все слои.
  • Последний корж плотно прижимаем сверху и посыпаем сыром.
  • Готовый торт отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.
  • Пока торт в духовке, делаем крошку из обрезков.
  • Достаем торт из духовки и посыпаем крошкой.

Видеорецепт:

Ранее "Телеграф" также рассказывал, как приготовить новогодние имбирные пряники.

Теги:
#Рецепт #Торт #Закуски #Новогоднее меню
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