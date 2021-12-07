"Наполеон с мясом": рецепт сытного торта, который превзойдет "холодец"

Сочетание ингредиентов в закусочном "Наполеоне" никого не оставит равнодушным

Новогодний стол невозможно представить без салата "Оливье", приготовленного по классическому рецепту. Также гостей не оставят равнодушными салаты в виде мордочки тигра и тигровой шкуры. Но не стоит забывать и о мясных закусках. Например, можно приготовить "Закусочный Наполеон с мясом".

Рецептом в своем канале на YouTube поделилась кулинарный блогер Наталья Пархоменко.

Ингредиенты:

900 г. слоеного бездрожжевого теста;

мука для работы с тестом;

1 кг. фарша;

2 головки репчатого лука;

2 зубчика чеснока;

2 шт. соленых огурцов;

5-7 шт. помидоров черри;

350 г. сыра;

свежая петрушка;

кетчуп;

майонез;

приправа к мясу по вкусу;

соль, перец черный молотый по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление:

Тесто разделяем на кусочки, каждый из которых раскатываем тонким пластом на пергаментной бумаге.

С помощью тарелки из теста вырезаем ровный круг.

Корж прокалываем вилкой и вместе с обрезками отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Также выпекаем все коржи.

Для мясной начинки нарезаем лук тонкими четверть кольцами и обжариваем на растительном масле до золотистого цвета.

К луку добавляем фарш и обжариваем до готовности фарша.

Добавляем соль, перец, нарезанную петрушку, натертый на мелкой терке чеснок и все хорошо перемешиваем.

Выкладываем первый корж на противень и смазываем майонезом.

Сверху выкладываем часть мясной начинки и покрываем кетчупом.

На начинку выкладываем нарезанные тонкими колечками огурцы.

Сверху посыпаем натертым на мелкой терке сыром.

Выкладываем второй корж, на него начинку и кетчуп, вместо огурцов добавляем нарезанные тонкими колечками помидоры и посыпаем сыром.

Аналогичным образом выкладываем все слои.

Последний корж плотно прижимаем сверху и посыпаем сыром.

Готовый торт отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10-15 минут.

Пока торт в духовке, делаем крошку из обрезков.

Достаем торт из духовки и посыпаем крошкой.

Видеорецепт:

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