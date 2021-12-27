Як приготувати торт без духовки за 20 хвилин: рецепт нашвидкоруч
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Приготування торта на сковороді займає кілька хвилин.
Жодне новорічне гуляння не обходиться без смачного десерту. А що може бути більш святковим, ніж яскравий та смачний торт? Щоправда, є у цієї страви один невеликий мінус — він довго готується, а хто ж захоче перед Новим роком провести півдня біля плити? На щастя, саме для цього і були придумані легкі торти, які можна випікати на сковороді і займе не більше 20-ти хвилин.
Рецептом ніжного торта на сковороді у своєму інстаграмі поділилася фуд-блогер liza_tasty.
Рецепт торта на сковороді
Інгредієнти для коржів:
- 250 г борошна (у мене пшеничне в/с)
- підсолоджувач за смаком (або 50-100 г цукру, я люблю, коли в міру солодко)
- 3 ст.л какао порошку
- 2 яйця
- 150 мл молока
- 100 мл окропу
- 30 мл рослинної олії
- 1 ч.л соди гашеної оцтом
Для крему
- підсолоджувач за смаком (у мене 3 ст.л меду)
- 150 мл вершків 33% (для збивання)
- 500 г м’якого сиру
Спосіб приготування:
- Змішайте борошно з підсолоджувачем та какао-порошком.
- Додайте яйця і молоко, гашену соду, олію і перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте окріп і ще раз перемішайте.
- Випікайте коржі на сковороді (~20 см) із двох боків під кришкою на середньому вогні.
- Усі інгредієнти для крему збийте міксером.
- Остиглі коржі перемажте кремом. Один з коржів подрібніть у блендері та посипте готовий торт крихтою. Залиште в холодильнику просочитися щонайменше на 3 години, а краще на ніч.
Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравих новорічних закусок, які прикрасять будь-який святковий стіл.
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