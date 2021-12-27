Як приготувати торт без духовки за 20 хвилин: рецепт нашвидкоруч

Приготування торта на сковороді займає кілька хвилин.

Жодне новорічне гуляння не обходиться без смачного десерту. А що може бути більш святковим, ніж яскравий та смачний торт? Щоправда, є у цієї страви один невеликий мінус — він довго готується, а хто ж захоче перед Новим роком провести півдня біля плити? На щастя, саме для цього і були придумані легкі торти, які можна випікати на сковороді і займе не більше 20-ти хвилин.

Рецептом ніжного торта на сковороді у своєму інстаграмі поділилася фуд-блогер liza_tasty.

Рецепт торта на сковороді

Інгредієнти для коржів:

250 г борошна (у мене пшеничне в/с)

підсолоджувач за смаком (або 50-100 г цукру, я люблю, коли в міру солодко)

3 ст.л какао порошку

2 яйця

150 мл молока

100 мл окропу

30 мл рослинної олії

1 ч.л соди гашеної оцтом

Для крему

підсолоджувач за смаком (у мене 3 ст.л меду)

150 мл вершків 33% (для збивання)

500 г м’якого сиру

Спосіб приготування:

Змішайте борошно з підсолоджувачем та какао-порошком. Додайте яйця і молоко, гашену соду, олію і перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте окріп і ще раз перемішайте. Випікайте коржі на сковороді (~20 см) із двох боків під кришкою на середньому вогні. Усі інгредієнти для крему збийте міксером. Остиглі коржі перемажте кремом. Один з коржів подрібніть у блендері та посипте готовий торт крихтою. Залиште в холодильнику просочитися щонайменше на 3 години, а краще на ніч.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт яскравих новорічних закусок, які прикрасять будь-який святковий стіл.