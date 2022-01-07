Чому не можна занурювати іменинника обличчям у торт: опиниться в лікарні
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Ця традиція може призвести до серйозних наслідків
Традиція занурювати іменинника в кондитерський виріб з’явилася ще в Іспанії, а згодом прижилася і в багатьох інших країнах. Але як би це весело не вважалося, подібне може серйозно вплинути на здоров’я людини.
Щоб іменинник не опинився у лікарні у свій день народження, занурювати його обличчя у торт заборонено. Про це говорить український шеф-кухар, фіналіст кулінарного проєкту "МастерШеф. Професіонали-3" Микола Люлько в Інстаграмі.
"Хочу вас застерегти на майбутнє — ніколи не кидайтеся тортом в обличчя, тому що зараз дуже часто кондитери вставляють у них палички", — пояснює експерт.
Варто додати, що ситуації, коли подібне "занурення" призводить до сумних наслідків, трапляється досить часто. Так, як пише fishki.net, одній жінці довелося звернутися за медичною допомогою, коли у її повіці застрягла загострена шпажка. Лише кілька міліметрів правіше, і іменинниця залишилася б без ока.
Щоб уникнути подібних інцидентів, потрібно бути впевненим на всі 100%, що кондитерський виріб не принесе лиха. Краще приготувати десерт самостійно і без будь-якої підтримки.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найніжнішого тірамісу, а також смачного торта на сковороді.
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