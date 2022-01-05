Тирамісу на сковороді: рецепт повітряного, як хмаринка, десерту за годину
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Цей розкішний італійський десерт готуватись дуже просто.
Складно знайти людину, яка б не любила час від часу поласувати смачним десертом або ароматною домашньою випічкою. До того ж у домашніх солодощів є одна велика перевага: їх можна зробити менш калорійними, ніж магазинні. Наприклад, можна приготувати такий корисний десерт, як сирні кекси, і навіть такий розкішний десерт, як тірамісу, можна зробити у легкому варіанті.
Секретами приготування пп-тірамісу поділилася фуд-блогер irishka_na__pp.
Рецепт тірамісу на сковороді
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 50 мл молока
- 50 гр вівсяного борошна
- 1/2 ч. л. розпушувача
- цукрозамінник за смаком
- 1,5 ч. л. кава
- 160 гр м’якого сиру
- 50 мл гарячої води
Спосіб приготування:
- Розбийте в миску яйце, додайте до нього молоко, борошно, розпушувач, цукрозамінник і добре перемішайте.
- Змастіть сковороду оливковою олією і з тесту випікайте млинець на невеликому вогні до готовності.
- В окремій мисці змішайте м’який сир і замінник цукру.
- Окремо змішайте каву, цукрозамінник та 50 мл води, розчиніть каву.
- Готовий млинець розріжте на 4 рівні частини.
- На гарну тарілку викладіть 1 частину млинця, зверху змастіть сирним кремом, повторіть шари 4 рази.
- Готовий торт прикрасьте тертим шоколадом або какао та улюбленими ягодами за бажанням.
- Заберіть торт у холодильник на 1 годину.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішого різдвяного кексу із сухофруктами.
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