Тирамісу на сковороді: рецепт повітряного, як хмаринка, десерту за годину

Цей розкішний італійський десерт готуватись дуже просто.

Складно знайти людину, яка б не любила час від часу поласувати смачним десертом або ароматною домашньою випічкою. До того ж у домашніх солодощів є одна велика перевага: їх можна зробити менш калорійними, ніж магазинні. Наприклад, можна приготувати такий корисний десерт, як сирні кекси, і навіть такий розкішний десерт, як тірамісу, можна зробити у легкому варіанті.

Секретами приготування пп-тірамісу поділилася фуд-блогер irishka_na__pp.

Рецепт тірамісу на сковороді

Інгредієнти:

1 яйце

50 мл молока

50 гр вівсяного борошна

1/2 ч. л. розпушувача

цукрозамінник за смаком

1,5 ч. л. кава

160 гр м’якого сиру

50 мл гарячої води

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Спосіб приготування:

Розбийте в миску яйце, додайте до нього молоко, борошно, розпушувач, цукрозамінник і добре перемішайте. Змастіть сковороду оливковою олією і з тесту випікайте млинець на невеликому вогні до готовності. В окремій мисці змішайте м’який сир і замінник цукру. Окремо змішайте каву, цукрозамінник та 50 мл води, розчиніть каву. Готовий млинець розріжте на 4 рівні частини. На гарну тарілку викладіть 1 частину млинця, зверху змастіть сирним кремом, повторіть шари 4 рази. Готовий торт прикрасьте тертим шоколадом або какао та улюбленими ягодами за бажанням. Заберіть торт у холодильник на 1 годину.

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