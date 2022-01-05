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Тирамісу на сковороді: рецепт повітряного, як хмаринка, десерту за годину

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Тирамісу можна приготувати дуже просто Новина оновлена 05 січня 2022, 09:24
Тирамісу можна приготувати дуже просто

Цей розкішний італійський десерт готуватись дуже просто.

Складно знайти людину, яка б не любила час від часу поласувати смачним десертом або ароматною домашньою випічкою. До того ж у домашніх солодощів є одна велика перевага: їх можна зробити менш калорійними, ніж магазинні. Наприклад, можна приготувати такий корисний десерт, як сирні кекси, і навіть такий розкішний десерт, як тірамісу, можна зробити у легкому варіанті.

Секретами приготування пп-тірамісу поділилася фуд-блогер irishka_na__pp.

Рецепт тірамісу на сковороді

Інгредієнти:

  • 1 яйце
  • 50 мл молока
  • 50 гр вівсяного борошна
  • 1/2 ч. л. розпушувача
  • цукрозамінник за смаком
  • 1,5 ч. л. кава
  • 160 гр м’якого сиру
  • 50 мл гарячої води

Спосіб приготування:

  1. Розбийте в миску яйце, додайте до нього молоко, борошно, розпушувач, цукрозамінник і добре перемішайте.
  2. Змастіть сковороду оливковою олією і з тесту випікайте млинець на невеликому вогні до готовності.
  3. В окремій мисці змішайте м’який сир і замінник цукру.
  4. Окремо змішайте каву, цукрозамінник та 50 мл води, розчиніть каву.
  5. Готовий млинець розріжте на 4 рівні частини.
  6. На гарну тарілку викладіть 1 частину млинця, зверху змастіть сирним кремом, повторіть шари 4 рази.
  7. Готовий торт прикрасьте тертим шоколадом або какао та улюбленими ягодами за бажанням.
  8. Заберіть торт у холодильник на 1 годину.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом найсмачнішого різдвяного кексу із сухофруктами.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Тірамісу
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