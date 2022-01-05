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Тирамису на сковороде: рецепт воздушного, как облако, десерта за час

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Тирамису можно приготовить очень просто Новость обновлена 05 января 2022, 09:24
Тирамису можно приготовить очень просто

Этот роскошный итальянский десерт готовиться очень просто.

Сложно найти человека, который бы не любил время от времени полакомиться вкусным десертом или ароматной домашней выпечкой. К тому же у домашних сладостей есть одно большое преимущество: их можно сделать менее калорийными, чем магазинные. Например, можно приготовить такой полезный десерт, как творожные кексы, и даже такой роскошный десерт, как тирамису, можно приготовить в наиболее легком варианте.

Секретами приготовления пп-тирамису поделилась фуд-блогер irishka_na__pp.

Рецепт тирамису на сковороде

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 50 мл молока
  • 50 гр овсяной муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • Сахарозаменитель по вкусу
  • 1,5 ч.л. кофе
  • 160 гр мягкого творога
  • 50 мл горячей воды

Способ приготовления:

  1. Разбейте в миску яйцо, добавьте к нему молоко, муку, разрыхлитель, сахарозаменитель и хорошо перемешайте.
  2. Смажьте сковороду оливковым маслом и из получившегося теста выпекайте блин на небольшом огне до готовности.
  3. В отдельной миске смешайте мягкий творог и сахарозаменитель.
  4. Отдельно смешайте кофе, сахарозаменитель и 50 мл воды, растворите кофе.
  5. Готовый блин разрежьте на 4 равные части.
  6. На красивую тарелку выложите 1 часть блина, сверху смажьте творожным кремом, повторите слои 4 раза.
  7. Готовый торт украсьте тертым шоколадом или какао и любимыми ягодами по желанию.
  8. Уберите торт в холодильник на 1 час.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего рождественского кекса с сухофруктами.

Теги:
#Рецепт #Десерт #Тирамису
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