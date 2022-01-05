Тирамису на сковороде: рецепт воздушного, как облако, десерта за час
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Этот роскошный итальянский десерт готовиться очень просто.
Сложно найти человека, который бы не любил время от времени полакомиться вкусным десертом или ароматной домашней выпечкой. К тому же у домашних сладостей есть одно большое преимущество: их можно сделать менее калорийными, чем магазинные. Например, можно приготовить такой полезный десерт, как творожные кексы, и даже такой роскошный десерт, как тирамису, можно приготовить в наиболее легком варианте.
Секретами приготовления пп-тирамису поделилась фуд-блогер irishka_na__pp.
Рецепт тирамису на сковороде
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 50 мл молока
- 50 гр овсяной муки
- 1/2 ч.л. разрыхлителя
- Сахарозаменитель по вкусу
- 1,5 ч.л. кофе
- 160 гр мягкого творога
- 50 мл горячей воды
Способ приготовления:
- Разбейте в миску яйцо, добавьте к нему молоко, муку, разрыхлитель, сахарозаменитель и хорошо перемешайте.
- Смажьте сковороду оливковым маслом и из получившегося теста выпекайте блин на небольшом огне до готовности.
- В отдельной миске смешайте мягкий творог и сахарозаменитель.
- Отдельно смешайте кофе, сахарозаменитель и 50 мл воды, растворите кофе.
- Готовый блин разрежьте на 4 равные части.
- На красивую тарелку выложите 1 часть блина, сверху смажьте творожным кремом, повторите слои 4 раза.
- Готовый торт украсьте тертым шоколадом или какао и любимыми ягодами по желанию.
- Уберите торт в холодильник на 1 час.
Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего рождественского кекса с сухофруктами.
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