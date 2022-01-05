Тирамису на сковороде: рецепт воздушного, как облако, десерта за час

Этот роскошный итальянский десерт готовиться очень просто.

Сложно найти человека, который бы не любил время от времени полакомиться вкусным десертом или ароматной домашней выпечкой. К тому же у домашних сладостей есть одно большое преимущество: их можно сделать менее калорийными, чем магазинные. Например, можно приготовить такой полезный десерт, как творожные кексы, и даже такой роскошный десерт, как тирамису, можно приготовить в наиболее легком варианте.

Секретами приготовления пп-тирамису поделилась фуд-блогер irishka_na__pp.

Рецепт тирамису на сковороде

Ингредиенты:

1 яйцо

50 мл молока

50 гр овсяной муки

1/2 ч.л. разрыхлителя

Сахарозаменитель по вкусу

1,5 ч.л. кофе

160 гр мягкого творога

50 мл горячей воды

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Способ приготовления:

Разбейте в миску яйцо, добавьте к нему молоко, муку, разрыхлитель, сахарозаменитель и хорошо перемешайте. Смажьте сковороду оливковым маслом и из получившегося теста выпекайте блин на небольшом огне до готовности. В отдельной миске смешайте мягкий творог и сахарозаменитель. Отдельно смешайте кофе, сахарозаменитель и 50 мл воды, растворите кофе. Готовый блин разрежьте на 4 равные части. На красивую тарелку выложите 1 часть блина, сверху смажьте творожным кремом, повторите слои 4 раза. Готовый торт украсьте тертым шоколадом или какао и любимыми ягодами по желанию. Уберите торт в холодильник на 1 час.

Ранее "Телеграф" делился рецептом вкуснейшего рождественского кекса с сухофруктами.