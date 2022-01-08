Прогноз Таро на неделю: у одних могут рухнуть планы, а другим улыбнется удача

Карты Таро призывают быть решительными и позитивными

К середине первого месяца 2022 года многие смогут приблизиться к намеченным целям, однако некоторых ждут неудачи.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный на неделю с 10 по 16 января 2022 года.

Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.

Не задумывайтесь о выборе, положитесь на интуицию

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.

Те же карты рубашкой вниз

Теперь объясняем, что значит Ваша карта.

Перевернутая Семерка кубков

В прямом положении карта указывает, что жизнь вопрошающего проходит в иллюзиях, у него нет решимости сделать важный выбор, из-за чего застрял на перепутье и может в любой момент совершить ошибку.

Но в этот раз она выпала перевернутой, и смысл предсказания меняется, — из всего множества вариантов Вы выберете верный, который поможем Вам достичь поставленных целей.

Перевернутое Солнце

Обычно это карта успеха, но перевернутой она, увы, говорит о поражении в будущем.

В ближайшую неделю Ваши планы могут рухнуть, оставив внутреннюю пустоту, а пессимизм и трусость не дадут Вам исправить положение к лучшему. Кроме того, на днях у Вас может появиться неудачная любовная связь.

Перевернутая Десятка мечей

В обычном положении эта карта прогнозирует беду, которая может обрушиться громом среди ясного неба.

Однако перевернутая Десятка мечей обещает лучик надежды, который вскоре озарит Вашу жизнь. На некоторое время трудности отступят, появятся деньги и удача, — не упустите их.

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