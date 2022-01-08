Прогноз Таро на тиждень: в одних можуть зруйнуватися плани, а іншим усміхнеться успіх

Карти Таро закликають бути рішучими та позитивними

До середини першого місяця 2022 року багато хто зможе наблизитися до намічених цілей, проте на деяких чекають невдачі.

Про це говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений на тиждень із 10 по 16 січня 2022 року.

Подивіться на три карти нижче та виберіть одну з них.

Не замислюйтесь про вибір, покладіться на інтуїцію

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали.

Ті ж карти сорочкою вниз

Тепер пояснюємо, що означає Ваша карта.

Перевернута Сімка кубків

У прямому положенні карта вказує, що життя запитувача проходить в ілюзіях, у нього немає рішучості зробити важливий вибір, через що він застряг на роздоріжжі і може будь-якої миті зробити помилку.

Але цього разу вона випала перевернутою, і сенс передбачення змінюється, — з безлічі варіантів Ви виберете вірний, який допоможе Вам досягти поставлених цілей.

Перевернуте Сонце

Зазвичай це карта успіху, але перевернутою вона, на жаль, говорить про поразку у майбутньому.

У найближчий тиждень Ваші плани можуть зруйнуватися, залишивши внутрішню порожнечу, а песимізм і боягузтво не дадуть Вам виправити становище на краще. Крім того, днями у Вас може з’явитися невдалий любовний зв’язок.

Перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обрушитися громом серед ясного неба.

Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача, — не проґавте їх.

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