Укр

Поток удачи 11.01.2022: нумеролог назвала "золотую минуту" дня, когда все загаданные желания исполнятся

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Таисия Ерохина Таисия Ерохина, Ольга Броскова
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Как загадать желание 11.01.2022 Новость обновлена 11 января 2022, 10:16
Как загадать желание 11.01.2022

Единицы и двойки, из которых состоит дата, наделяют ее сильной энергетикой.

Дата 11.01.2022, состоящая из единиц и двоек, обладает очень сильной энергетикой. В этот день хорошо загадывать желания, но нужно знать определенную минуту, когда это действительно стоит делать, и тогда оно обязательно сбудется.

Об этом "Телеграфу" рассказала нумеролог Любовь Павленко.

"11 – число Мудреца и Пастыря, способное обострять интуицию и открывать тайную информацию. Его энергия даёт нам возможность проникать глубже и понимать больше. В нём скрыт огромный потенциал, но всё зависит от того, куда мы направим его силу: на созидание или разрушение – вы можете одинаково преуспеть и в том, и в другом", — отмечает нумеролог.

По словам Павленко, в этот день необходимо контролировать свои эмоции, чтобы не обернуть его энергию против себя.

"Надо учитывать, что сила числа 11 может быть и подарком, и опасностью. Непременное условие дня – контролируйте эмоции, избегайте острых ситуаций и неоправданного риска, старайтесь пребывать в балансе и равновесии", — говорит Павленко.

"День очень энергетически заряженный. Единицы этой даты дадут творческий импульс, волю и силу характера, а двойки – энергию на воплощение. И если у вас есть мечта, то единицы помогут сформировать намерение, а двойки зарядят её энергией действия, без которой мечта остаётся всего лишь фантазией", — добавляет нумеролог.

Павленко рассказала также, что нужно сделать для того, чтобы использовать энергию этого энергетически мощного дня себе во благо и как правильно загадать желание.

"Очень важно, что в основе даты заложен поток удачи, умение разглядеть интересный шанс и правильно его использовать. А цель этого дня – понимание уроков служения и милосердия, искренние пожелания добра всему живому на нашей планете. Подарки судьбы в такой день обещаны в обмен на желание служить другим. Поэтому, если вы хотите использовать энергию этого дня себе во благо, помните, что на этой волне генерируются идеи, находятся средства, привлекаются партнеры, подтягивается удача и достигаются цели. Золотая минута суток: 11:01 – загадывайте желание!", — советует нумеролог.

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#Гороскоп #Астролог #Нумеролог
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