Потік удачі 11.01.2022: нумеролог назвала "золоту хвилину" дня, коли всі загадані бажання здійсняться

Одиниці та двійки, з яких складається дата, наділяють її сильною енергетикою.

Дата 11.01.2022, що складається з одиниць і двійок, має дуже сильну енергетику. Цього дня добре загадувати бажання, але потрібно знати певну хвилину, коли це справді варто робити, і тоді воно обов’язково здійсниться.

Про це " Телеграфу " розповіла нумеролог Любов Павленко.

"11 — число Мудреця і Пастиря, здатне загострювати інтуїцію і відкривати таємну інформацію. Його енергія дає нам можливість проникати глибше і розуміти більше. ви можете однаково досягти успіху і в тому, і в іншому", — зазначає нумеролог.

За словами Павленко, цього дня необхідно контролювати свої емоції, щоб не обернути його енергію проти себе.

"Треба враховувати, що сила числа 11 може бути і подарунком, і небезпекою. Неодмінна умова дня – контролюйте емоції, уникайте гострих ситуацій та невиправданого ризику, намагайтеся перебувати в балансі та рівновазі", — каже Павленко.

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"День дуже енергетично заряджений. Одиниці цієї дати дадуть творчий імпульс, волю та силу характеру, а двійки – енергію на втілення. І якщо у вас є мрія, то одиниці допоможуть сформувати намір, а двійки зарядять її енергією дії, без якої мрія залишається всього лише фантазією", — додає нумеролог.

Павленко розповіла також, що потрібно зробити для того, щоб використати енергію цього енергетично потужного дня собі на благо і як правильно загадати бажання.

"Дуже важливо, що в основі дати закладено потік удачі, уміння розглянути цікавий шанс і правильно його використати. А ціль цього дня – розуміння уроків служіння та милосердя, щирі побажання добра всьому живому на нашій планеті. Подарунки долі у такий день обіцяні в обмін на бажання служити іншим, тому, якщо ви хочете використати енергію цього дня собі на благо, пам’ятайте, що на цій хвилі генеруються ідеї, знаходяться кошти, залучаються партнери, підтягується успіх і досягаються мети., – радить нумеролог.

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