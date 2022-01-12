Гадания на любовь в ночь на 14 января: самые точные способы узнать имя своего суженого
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По традиции, в ночь на 14 января девушки собирались большой компанией и гадали на свое будущее.
Существует поверье, что Старый Новый год, который отмечается в ночь 13 на 14 января, — это один из самых удачных периодов, чтобы узнать свое будущее и привлечь в свою жизнь любовь. Поэтому многие девушки собираются вечером и гадают на своих суженых. Также на Старый Новый год можно узнать свое будущее, дату свадьбы, и даже количество будущих детей.
"Телеграф" предлагает вам пять самых точных гаданий на любовь, которые помогут вам узнать имя вашего суженого.
Источник: AstroScope.
Гадания на любовь на Старый Новый год
- Гадание с хлебом и ножницами
Считается, что девушкам, положившим в новогоднюю ночь под подушку ножницы и хлеб, непременно приснится будущий спутник жизни.
- Гадание на суженого
Нужно выйти на улицу и спросить первого встречного его имя. То имя, которое он произнесет, и будет именем будущего спутника.
- Гадание с нитями
Нужно отрезать нити одинаковой длины по количеству гадающих и поджечь их одновременно от одной свечи. Та девушка, у которой нить догорит быстрее всех, первой выйдет замуж.
- Гадание на имя будущего мужа
Положите под подушку какой-либо тайно взятый у мужчины предмет гардероба и листочки бумаги с написанными на них мужскими именами. Утром достаньте один из листочков: имя на нем и будет именем вашего будущего возлюбленного.
- Гадание по картам
Положите под подушку игральные карты с изображением королей. Утром достаньте одну из них. Если это окажется король пик, муж будет старым и ревнивым, если король треф — вдовцом, если червовый король — молодым и богатым, если бубновый — желанным.
Отметим, что январь очень богат на церковные праздники, о том, что отмечаем в первый месяц нового года, читайте в нашем материале.
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