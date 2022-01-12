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Ворожіння на кохання в ніч на 14 січня: найточніші способи дізнатися ім’я свого нареченого

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ворожіння в ніч з 13 на 14 січня — найбільш правдиві
Ворожіння в ніч з 13 на 14 січня — найбільш правдиві

За традицією, у ніч на 14 січня дівчата збиралися великою компанією та ворожили на своє майбутнє.

Існує повір’я, що Старий Новий рік, який відзначається в ніч 13 на 14 січня, — це один із найуспішніших періодів, щоб дізнатися про своє майбутнє та залучити до свого життя любов. Тому багато дівчат збираються ввечері і ворожать на своїх наречених. Також на Старий Новий рік можна дізнатися про своє майбутнє, дату весілля, і навіть кількість майбутніх дітей.

"Телеграф" пропонує вам п’ять найточніших ворожінь на кохання, які допоможуть вам дізнатися ім’я вашого нареченого.

Джерело: AstroScope.

Ворожіння на кохання на Старий Новий рік

  • Ворожіння з хлібом та ножицями

Вважається, що дівчатам, які поклали в новорічну ніч під подушку ножиці та хліб, неодмінно насниться майбутній супутник життя.

У період святок (з 7 по 19 січня) можна дізнатися не тільки ім’я свого нареченого, але й колір його волосся, характер або фігуру.
У період святок (з 7 по 19 січня) можна дізнатися не тільки ім’я свого нареченого, але й колір його волосся, характер або фігуру.
  • Ворожіння на нареченого

Потрібно вийти надвір і спитати першого зустрічного його ім’я. Те ім’я, яке він скаже, і буде ім’ям майбутнього супутника.

  • Ворожіння з нитками

Потрібно відрізати нитки однакової довжини за кількістю дівчат, що ворожать, та підпалити їх одночасно від однієї свічки. Та дівчина, у якої нитка догорить найшвидше, першою вийде заміж.

  • Ворожіння на ім’я майбутнього чоловіка

Покладіть під подушку якийсь таємно взятий у чоловіка предмет гардеробу та листочки паперу з написаними на них чоловічими іменами. Вранці дістаньте один із листочків: ім’я на ньому і буде ім’ям вашого майбутнього коханого.

Ворожіння треба робити, не сумніваючись у його правдивості, тільки тоді воно неодмінно здійсниться.
Ворожіння треба робити, не сумніваючись у його правдивості, тільки тоді воно неодмінно здійсниться.
  • Ворожіння за картами

Покладіть під подушку гральні карти із зображенням королів. Вранці дістаньте одну з них. Якщо це виявиться король пік, чоловік буде старим і ревнивим, якщо король трефи – вдівцем, якщо червовий король – молодим та багатим, якщо бубновий – бажаним.

Зазначимо, що січень дуже багатий на церковні свята, про те, що відзначаємо у перший місяць нового року, читайте у нашому матеріалі.

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