Лежал обнаженный на пакете с лекарствами: актер из сериала "Глухарь" найден мертвым

Бездыханное тело артиста нашел его друг, который приехал его навестить.

Не оправились россияне от внезапной кончины известного телеведущего Михаила Зеленского, как стало известно о смерти еще одного представителя шоу-бизнеса. 12 января в своей московской квартире был найден мертвым белорусский и российский актер Алексей Герилович. Мужчине было 48 лет.

По данным 5-tv.ru, артист долго не выходил на связь, и один из его друзей решил поехать к нему домой, проверить все ли с Гериловичем в порядке. В итоге мужчина обнаружил обнаженное бездыханное тело актера на кухне. Отметим, что труп актера пролежал в квартире 4 дня.

Правоохранители начали следствие по факту гибели артиста, чтобы выяснить причины трагедии. Уже есть предположение, что в деле не обошлось без криминала, ведь под трупом Гериловича криминалисты обнаружили часть ремня и пакет с лекарствами, а в спальне был перевернут стол.

Фото с места трагедии можно посмотреть на нашем телеграм-канале. Отметим, что снимки 18+.

Алексей Герилович в основм снимался в эпизодических ролях. За его спиной около 70 образов в популярных фильмах и сериалах, среди которых картины "Домашний арест", "Глухарь", "Адвокат", "Интерны", "Карпов", "Мылодрама", "Балабол", "БУМЕРанг". Чаще всего актер снимался в детективных сериалах, запомнился благодаря спортивному телосложению и брутальному виду.

Алексей Герилович родился 18 февраля 1973 года. В 1998-м окончил Белорусскую государственную академию искусств, в 2004-м — Школу актерского мастерства Юрия Грымова. Сниматься начал в нулевые, специализируясь на образах боксеров и бандитов.

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