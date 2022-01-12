Лежав оголений на пакеті з ліками: актор із серіалу "Глухар" знайдений мертвим

Бездиханне тіло артиста знайшов його друг, який приїхав його відвідати.

Не встигли росіяни відійти від раптової смерті відомого телеведучого Михайла Зеленського, як стало відомо про смерть ще одного представника шоубізнесу. 12 січня у своїй московській квартирі було знайдено мертвим білоруського та російського актора Олексія Гериловича. Чоловікові було 48 років.

За даними 5-tv.ru, артист довго не виходив на зв’язок, і один з його друзів вирішив поїхати до нього додому, щоб перевірити чи все з Гериловичем гаразд. У результаті чоловік виявив оголене бездиханне тіло актора на кухні. Зазначимо, що труп актора пролежав у квартирі 4 дні.

Правоохоронці розпочали слідство за фактом загибелі артиста, щоб з’ясувати причини трагедії. Вже є припущення, що у справі не обійшлося без криміналу, адже під трупом Гериловича криміналісти виявили частину ременя та пакет із ліками, а в спальні було перевернуто стіл.

Фото з місця трагедії можна переглянути на нашому телеграм-каналі. Зазначимо, що знімки 18+.

Олексій Герилович в основному знімався в епізодичних ролях. За його спиною близько 70 образів у популярних фільмах та серіалах, серед яких картини "Домашній арешт", "Глухар", "Адвокат", "Інтерни", "Карпов", "Милодрама", "Балабол", "БУМЕРанг". Найчастіше актор знімався в детективних серіалах, а запам’ятався завдяки спортивній статурі та брутальному вигляду.

Олексій Герилович народився 18 лютого 1973 року. 1998-го закінчив Білоруську державну академію мистецтв, 2004-го — Школу акторської майстерності Юрія Гримова. Зніматися почав у нульові, спеціалізуючись на образах боксерів та бандитів.

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