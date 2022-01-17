Снова черненькая: в сети рассекретили новую девушку Тимати (фото, видео)

Модель заметили на отдыхе с Тимати и его семьей.

Российского рэпера Тимати заметили на отдыхе с новой девушкой. Пользователи сети установили, что вместе с Тимати и его семьей на отдыхе в Колумбии находится модель и блогер Валентина Иванова. В то же время украинка Саша Дони, которую ранее называли девушкой Тимати, перестала появляться с ним на отдыхе в одних и тех же местах.

В сторис девушки в Инстаграм постоянно появляются локации, где ранее были замечены рэпер и члены его семьи.

В соцсетях девушки уже появились вопросы о Тимати

Ранее Тимати и Валентина якобы отдыхали вместе в Дубае. Эту теорию поклонники подтверждают снимком девушки, на котором она обнимает мужские ноги. В Инстаграме у Тимати есть видео, где он в Дубае в тех же брюках и в той же обуви.

Сам исполнитель свой "новый роман" пока никак не комментирует. Нет никаких официальных подтверждений и в соцсетях девушки. Сейчас однако она постит множество фото и видео со своего отдыха в теплых краях. Кадры практически идентичны с теми. что можно увидеть в Инстаграме Тимати.

Кроме того, девушка очень любит постить откровенные фото в нижнем белье.

В то же время в сети пишут, что таким образом Тимати просто раскручивает Инстаграм модели и никаких романтических отношений между ними нет. Ранее то же самое говорили и о "романе" Саши Дони и Тимати. Стоит отметить, что сейчас девушка действительно перестала появляться где-либо вместе с Тимати и ничего о нем не пишет.

Тимати и Саша Дони

О романе Тимати и украинской модели Саши Дони стало известно летом 2021 года. В сети появились их совместные фото с отдыха на острове Миконос в Греции. Известно, что Саша Дони — украинская модель, которая живет в Киеве. В своем Инстаграм девушка часто хвастается фигурой и публикует полуобнаженные фото. В сети также показали, как выглядела Саша Дони до пластики.