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Знову чорненька: у мережі розсекретили нову дівчину Тіматі (фото, відео)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Валентина Іванова Новина оновлена 17 січня 2022, 14:25
Валентина Іванова

Модель помітили на відпочинку з Тіматі та його родиною.

Російського репера Тіматі помітили на відпочинку із новою дівчиною. Користувачі мережі встановили, що разом з Тіматі та його родиною на відпочинку в Колумбії знаходиться модель та блогер Валентина Іванова. У той же час українка Саша Доні, яку раніше називали дівчиною Тіматі, перестала з’являтися з ним на відпочинку в тих самих місцях.

У сторіс дівчини в Інстаграмі постійно з’являються локації, де раніше були помічені репер та члени його сім’ї.

У соцмережах дівчата вже ставлять питання про Тіматі
У соцмережах дівчата вже ставлять питання про Тіматі

Раніше Тіматі та Валентина нібито відпочивали разом у Дубаї. Цю теорію шанувальники підтверджують знімком дівчини, де вона обіймає чоловічі ноги. В Інстаграмі у Тіматі є відео, де він у Дубаї у тих же штанах і в тому самому взутті.

Сам виконавець свій "новий роман" поки що ніяк не коментує. Немає жодних офіційних підтверджень і в соцмережах дівчини. Зараз вона постить безліч фото і відео зі свого відпочинку в теплих краях. Кадри практично ідентичні до тих. що можна побачити в Інстаграмі Тіматі.

Крім того, дівчина дуже любить постити відверті фото у спідній білизні.

Водночас у мережі пишуть, що таким чином Тіматі просто розкручує інстаграми моделі і жодних романтичних відносин між ними немає. Раніше те ж саме говорили і про "роману" Сашка Доні та Тіматі. Варто зазначити, що зараз дівчина дійсно перестала з’являтися десь разом із Тіматі і нічого про нього не пише.

Тіматі та Саша Доні

Про роман Тіматі та української моделі Саші Доні стало відомо влітку 2021 року. У мережі з’явилися спільні фото з відпочинку на острові Міконос у Греції. Відомо, що Саша Доні – українська модель, яка живе у Києві. У своєму інстаграмі дівчина часто хвалиться фігурою і публікує напівоголені фото. У мережі також показали, як виглядала Саша Доні до пластики.

Теги:
#Тіматі #Дівчина Тіматі
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