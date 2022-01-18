От болезни, на удачу и на желание: 3 самые сильные молитвы, которые нужно прочитать на Крещение Господне

На Крещение в храмах служится литургия и проводится великое водоосвящение.

В среду, 19 января, отмечается один из двенадцати главных христианских праздников — Крещение Господне. В этот день принято вспоминать крещение Иисуса Христа в реке Иордан и чудо, которое произошло в тот же день — Богоявление.

В канун Крещения, в Сочельник, который отмечается 18 января, принято придерживаются строгого поста, а также посещать храм. А одной из главных традиций Крещения Господне — это ныряние в крещенскую прорубь. Люди верят, что таким образом можно очиститься от грехов и укрепить здоровье на весь год. Также в этот день читаются особые молитвы, которые обладают великой силой.

Читайте также: Категория Здоровье Испытание для организма: кому лучше не нырять в прорубь на Крещение Врач Евгений Скрипник подчеркивает, что нет никакого смысла с точки зрения медицины в купании на Крещение

Какие молитвы читают в день Крещения Господнего?

На Крещение читаются особые молитвы, в которых описываются события дня Крещения. В них возвышаются мольбы к Господу о даровании душевных сил, а также Бога просят об избавлениях от болезней, об исполнениях желаний и об удаче.

Считается, что искренняя молитва на Крещение Господне обладает чудодейственной силой и непременно будет услышана. Главное верить в чудо и оно обязательно произойдет.

"Телеграф" поздравляет читателей с наступающим праздником и публикует основные молитвы, которые принято читать в этот день.

Молитва на Крещение Господне: на исполнение желаний.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Не прогневайся на мою сердечную просьбу, но и не откажи в бесконечной милости. Благослови меня на исполнение желания и отринь все чертовские пропасти. Пусть все задуманное сбудется и ныне и присно и вовеки веков. Аминь.

Молитва на Крещение Господне: на удачу и достаток.

В ночь встаю, воду святую беру. Святая водичка, святая ночка, освятите душу и тело, приступите, ангелы, крылами тихими осените, мир Божий принесите, Бога в мой дом приведите. Бога привечаю, Бога за стол сажаю, Пресвятой Богородице и Иоанну Предтече молюся: Крестителю Христов, честный Предтече, крайний пророче, первый мучениче, постников и пустынников наставниче, чистоты учителю и ближний друже Христов! Тя молю, и тебе прибегая не отрини мене от твоего заступления, не остави мя падшего многими грехи; обнови душу мою покаянием, яко вторым крещением; очисти мя, грехи оскверненнаго, и понуди внити, иможе ничтоже скверно входит, в Царствие Небесное. Аминь

Молитва на Крещение перед употреблением святой воды: от болезни и сглаза.

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, в укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Добавим, что после праздника Крещение Господне в Украине в январе отмечается еще несколько важных церковных праздников. О каких датах нужно знать — смотрите в материале "Телеграфа" (календарь).