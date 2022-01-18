Від хвороб, на удачу та на бажання: 3 найсильніші молитви, які потрібно прочитати на Хрещення Господнє

На Хрещення у храмах служиться літургія та проводиться велике водоосвячення.

У середу, 19 січня, відзначається одне з дванадцяти головних християнських свят — Хрещення Господнє. Цього дня заведено згадувати хрещення Ісуса Христа в річці Йордан та чудо, яке сталося того ж дня – Богоявлення.

Напередодні Хрещення, на Святвечір, який відзначається 18 січня, заведено дотримуватися суворого посту, а також відвідувати храм. А однією з головних традицій Хрещення Господнього — це пірнання в хрещенську ополонку. Люди вірять, що таким чином можна очиститись від гріхів і зміцнити здоров’я на весь рік. Також у цей день читаються особливі молитви, які мають велику силу.

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Які молитви читають у день Хрещення Господнього?

На хрещення читаються особливі молитви, в яких описуються події дня хрещення. У них підносять благання до Господа про дарування душевних сил, а також Бога просять про звільнення від хвороб, про виконання бажань і про удачу.

Вважається, що щира молитва на Хрещення Господнє має чудодійну силу і неодмінно буде почута. Головне вірити в диво, і воно обов’язково відбудеться.

"Телеграф" вітає читачів зі святом, і публікує основні молитви, які заведено читати в цей день.

Молитва на хрещення Господнє: на виконання бажань

Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Не прогнівайся на моє серцеве прохання, але й не відмов у нескінченній милості. Благослови мене на виконання бажання і відкинь усі чортові прірви. Нехай усе задумане збудеться і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Молитва на Хрещення Господнє: на удачу та достаток

У ніч підводжуся, воду святу беру. Свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло, приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть. Бога привітаю, Бога за стіл саджу, Пресвятій Богородиці та Іоанну Предтечі молюся: Хрестителю Христовому, чесному Предтечі, крайньому пророку, першому мученику, постників і пустельників наставнику, чистоті вчителю та ближньому другові Христовому! Тя благаю, і тобі вдаючись не відкинь мене від твого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма; віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням; очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить, у Царство Небесне. Амінь

Молитва на Хрещення перед вживанням святої води: від хвороби та пристріту

Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода на залишення гріхів моїх, на просвіту розуму мого, на зміцнення душевних і тілесних сил моїх, на здоров’я душі і тіла мого, на підкорення пристрастей і недуг моїх за безмежним милосердям Твоїм. Твоя Матері та всіх святих Твоїх. Амінь.

Додамо, що після свята Водохреща в Україні в січні відзначається ще кілька важливих церковних свят. Про які дати потрібно знати – дивіться у матеріалі "Телеграфа" (календар).