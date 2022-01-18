"Выглядит как кукла": Андрей Малахов "засветил" на видео опухшее лицо

Поклонники телеведущего переживают за состояние его здоровья.

Известный российский телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов, который ранее разозлил россиян просьбой о помощи певице Марине Хлебниковой, в последнее время все чаще привлекает в себе внимание СМИ. Однако повод не совсем хороший: телеведущему приписывают опасный недуг.

Несмотря на то, что Малахов активно ведет свою страницу в соцсети, ведет и снимается в различных шоу, нигде и никак не намекая на то, что он болен, поклонники шоумена заметили, что он сильно поправился, опух, и стал носить парик. Из этого всего они сделали вывод, что Малахов проходит химиотерапию, ведь он болен раком.

И действительно, если сравнить снимки телеведущего раньше, с теми постами, что он публикует сейчас, разница очень видна. Лицо Малахова выглядит опухшим, а прическа более похожа на укладку на парике.

А вот как он выглядел раньше:

В комментариях на различных пабликах и под постами телеведущего в соцсетях, многие пользователи сети отметили, что сейчас шоумен больше напоминает восковую куклу, а также женщину. Часть фанов отметила, что человек так быстро меняется внешне, когда начинает проходить курс химии.

Сам Андрей Малахов пока никак не комментирует эти слухи и домыслы. Мужчина активно продолжает строить свою карьеру, и, больше всего, на эти сплетни не обращает никакого внимания.

Напомним, что 11 января 2022-го года Андрей Малахов отмечал свое 50-летие. Юбилей телеведущий решил отпраздновать с размахом и отправился на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.