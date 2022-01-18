Укр

"Выглядит как кукла": Андрей Малахов "засветил" на видео опухшее лицо

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
117
На видео артист появился с отекшим лицом и в парике. Новость обновлена 18 января 2022, 13:07
На видео артист появился с отекшим лицом и в парике.

Поклонники телеведущего переживают за состояние его здоровья.

Известный российский телеведущий, журналист и шоумен Андрей Малахов, который ранее разозлил россиян просьбой о помощи певице Марине Хлебниковой, в последнее время все чаще привлекает в себе внимание СМИ. Однако повод не совсем хороший: телеведущему приписывают опасный недуг.

Несмотря на то, что Малахов активно ведет свою страницу в соцсети, ведет и снимается в различных шоу, нигде и никак не намекая на то, что он болен, поклонники шоумена заметили, что он сильно поправился, опух, и стал носить парик. Из этого всего они сделали вывод, что Малахов проходит химиотерапию, ведь он болен раком.

И действительно, если сравнить снимки телеведущего раньше, с теми постами, что он публикует сейчас, разница очень видна. Лицо Малахова выглядит опухшим, а прическа более похожа на укладку на парике.

А вот как он выглядел раньше:

В комментариях на различных пабликах и под постами телеведущего в соцсетях, многие пользователи сети отметили, что сейчас шоумен больше напоминает восковую куклу, а также женщину. Часть фанов отметила, что человек так быстро меняется внешне, когда начинает проходить курс химии.

Сам Андрей Малахов пока никак не комментирует эти слухи и домыслы. Мужчина активно продолжает строить свою карьеру, и, больше всего, на эти сплетни не обращает никакого внимания.

Напомним, что 11 января 2022-го года Андрей Малахов отмечал свое 50-летие. Юбилей телеведущий решил отпраздновать с размахом и отправился на люксовый курорт Баден-Баден в Германии.

Теги:
#Малахов #Телеведущий #Андрей Малахов #Российский телеведущий
Госсекретарь США Энтони Блинкен
Политика
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Госсекретарь США Энтони Блинкен
В Киев летит госсекретарь США: что известно
Дата публикации
Категория
Тело нашли на глубине 6 метров
Ушел из кафе и оказался подо льдом - в Черкассах нашли тело лейтенанта полиции (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Телефоны российских дипломатов больше не отвечают
Готовимся ко вторжению? Появились тревожные данные об "эвакуации" из Украины семей российских дипломатов
Дата публикации
Категория
Как ФОПы будут работать с РРО в 2022 году
РРО грозят большими убытками: с какой проблемой столкнулись ФОПы в наступившем году
Дата публикации
Категория
Коронавирус в Украине снова набирает обороты
"Оранжевых" областей стало вдвое больше: в Украину постепенно возвращается карантин