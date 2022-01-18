"Виглядає як лялька": Андрій Малахов "засвітив" на відео опухле обличчя

Шанувальники телеведучого переживають за стан його здоров’я.

Відомий російський телеведучий, журналіст і шоумен Андрій Малахов, який раніше розлютив росіян проханням про допомогу співачці Марині Хлєбнікової, останнім часом все частіше привертає увагу ЗМІ. Однак привід не зовсім хороший: телеведучому приписують небезпечну недугу.

Попри те, що Малахов активно веде свою сторінку в соцмережі, веде і знімається в різних шоу, ніде і ніяк не натякаючи на те, що він хворий, шанувальники шоумена помітили, що він сильно погладшав, опух, і став носити перуку. З цього вони зробили висновок, що Малахов проходить хіміотерапію, адже він хворий на рак.

І справді, якщо порівняти знімки телеведучого зроблені раніше, з тими постами, що він публікує зараз, різниця дуже помітна. Обличчя Малахова виглядає опухлим, а зачіска схожа на укладку на перуці.

А ось як він виглядав раніше:

У коментарях на різних пабліках і під постами телеведучого в соцмережах багато користувачів мережі відзначили, що зараз шоумен більше нагадує воскову ляльку, а також жінку. Частина фанів відзначила, що людина так швидко змінюється зовні, коли починає проходити курс хімії.

Сам Андрій Малахов поки що ніяк не коментує ці чутки та домисли. Чоловік активно продовжує будувати свою кар’єру, і найбільше на ці плітки не звертає жодної уваги.

Нагадаємо, що 11 січня 2022 року Андрій Малахов відзначав своє 50-річчя. Ювілей телеведучий вирішив відсвяткувати з розмахом та вирушив на люксовий курорт Баден-Баден у Німеччині.