Укр

Осталась красавица жена и маленький сын: что за семья была у звезды "Ганнибала"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри были вместе с 2013 года и воспитывали совместного сына Новость обновлена 20 января 2022, 10:10
Гаспар Ульель и Гаэль Пьетри были вместе с 2013 года и воспитывали совместного сына

В горах пара еще неделю назад отметила 6-летие их сына Орсо.

Звезда фильмов "Ганнибал" и "Сен-Лоран" Гаспар Ульель умер вследствие травмы, полученной во время катания на лыжах на французском горнолыжном курорте. Актеру было всего 37 лет и он проводил отдых со своей семьей.

Об отдыхе семьи на горнолыжном курорте свидетельствует видео, опубликованное женой погибшего Гаэль Пьетри в Instagram.

Подпись говорит о том, что в горах семья Гаспара Ульеля отмечала день рождения сына Орсо. Жена погибшего под видео поздравила мальчика с 6-летием и назвала его любовью всей ее жизни.

По трагическому стечению обстоятельств на том же курорте — Ла-Розьер в Савойе на юге Франции — трагически погиб сам Гаспар Ульель. По предварительной информации 18 января мужчина попал в серьезную аварию на лыжах, столкнувшись с другим лыжником на перекрестке двух съездов со склонов. В результате падения Ульель получил серьезную травму головы, поскольку был без защитного шлема, вследствие чего и скончался.

Добавим, что Ульель и Пьетри были вместе с 2013-го года, а уже в 2016 году у пары родился сын Орсо. Судя по многочисленным фото и видео в соцсетях, мальчик очень развит и увлекается разными видами спорта — серфингом, катанием на лыжах, плаванием.

Жена Гаспара Ульеля — Гаэль Пьетри — французская модель и певица, пока никак не комментировала произошедшее. Под фото в ее Instagram еще 18 января поклонники актера написали множество слов соболезнования и призвали ее держаться.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате трагического ДТП погиб 27-летний футболист "Коньяспора" Ахмет Чалык. Его автомобиль вылетел с трассы, вследствие чего мужчина получил тяжелые травмы.

Теги:
#Франция #Семья #Горнолыжный курорт #Актер #Фото #Гибель #Гаспар Ульель
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