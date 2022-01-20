Залишилася красуня дружина та маленький син: що за сім’я була у зірки "Ганнібала"

У горах пара ще тиждень тому відзначила 6-річчя їхнього сина Орсо.

Зірка фільмів "Ганнібал" та "Сен-Лоран" Гаспар Ульєль помер через травму, отриману під час катання на лижах на французькому гірськолижному курорті. Акторові було лише 37 років і він проводив відпочинок зі своєю родиною.

Про відпочинок сім’ї на гірськолижному курорті свідчить відео, опубліковане дружиною загиблого Гаеля П’єтрі в Instagram.

Підпис свідчить, що у горах сім’я Гаспара Ульеля відзначала день народження сина Орсо. Дружина загиблого під відео привітала хлопчика з 6-річчям та назвала його любов’ю всього її життя.

За трагічним збігом обставин на тому ж курорті Ла-Роз’єр у Савойї на півдні Франції трагічно загинув сам Гаспар Ульєль. За попередньою інформацією, 18 січня чоловік потрапив у серйозну аварію на лижах, зіткнувшись з іншим лижником на перехресті двох з’їздів зі схилів. Внаслідок падіння Ульєль отримав серйозну травму голови, оскільки був без захисного шолома, внаслідок чого й помер.

Додамо, що Ульєль та П’єтрі були разом із 2013-го року, а вже у 2016 році у пари народився син Орсо. Судячи з численних фото та відео в соцмережах, хлопчик дуже розвинений та захоплюється різними видами спорту – серфінгом, катанням на лижах, плаванням.

Дружина Гаспара Ульєля — Гаель П’єтрі — французька модель і співачка, поки що ніяк не коментувала те, що сталося. Під її фото у Instagram ще 18 січня шанувальники актора написали безліч слів співчуття та закликали її триматися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок трагічної ДТП загинув 27-річний футболіст "Коньяспора" Ахмет Чалик. Його автомобіль вилетів із траси, внаслідок чого чоловік отримав тяжкі травми.