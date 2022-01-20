Уложили лицом в пол: появилось видео штурма квартиры стримера Папича в Виннице
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Правоохранителей конкретно направили к месту жилища Виталия Цаля
В четверг, 20 января, в интернете появился видеоролик с обыска квартиры популярного украинского стримера Папича в Виннице. Напомним, что правоохранители нагрянули к Виталию Цалю (настоящее имя блогера) накануне вечером после звонка о вероятном минировании дома.
Видео выложили в Telegram-канале "Двач".
Запись сделана нагрудной камерой одного из правоохранителей, присутствовавших у Папича в квартире. Однако понять, кто именно слил ее в интернет, невозможно — ролик "пересняли" на телефон во время демонстрации.
Несмотря на плохое качество, можно понять, что полицейские действовали весьма оперативно: ворвались в квартиру, скрутили её владельца и за считанные секунды проверили все помещения.
Факт своего недолгого задержания подтвердил и сам стример. Вскоре после ухода правоохранителей он записал для подписчиков короткий ролик, где тезисно объяснил, что произошло.
По его словам, неизвестный хейтер сообщил копам, что его квартира заминирована. Из-за этого пришлось эвакуировать весь подъезд, пока не будет закончена проверка.
Папич был закован в наручники и уложен лицом в пол.
Однако после всех разбирательств стример отметил лишь два негативных момента вечернего инцидента:
- грязные полы, которые по себе оставили копы;
- слив фотографии паспорта в сеть неизвестным правоохранителем.
Кому понадобилось присылать полицию в жилище 31-летнего Виталия Цаля, неизвестно. Однако накануне сообщалось, что у стримера якобы появился собственный сталкер, который разузнал его адрес и напихал в электрический щиток шоколадных конфет.
Добавим, что Папич пользуется завидной популярностью среди украинских и российских геймеров, он часто стримит свои прохождения известных компьютерных игр на YouTube. Впрочем, его личность является весьма неоднозначной, так как совсем недавно его заподозрили в возможных связях с несовершеннолетними девушками.
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