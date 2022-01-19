В дом скандального стримера Папича в Виннице нагрянули силовики: что случилось (фото и видео)

Виталий Цаль собирается сменить место жительства из-за публикации его адреса

Вечером в среду, 19 января, полиция Винницы получила звонок насчет вероятного нахождения взрывчатки в одной из жилых многоэтажек. Позже оказалось, что в этом доме расположена квартира оскандалившегося стримера Виталия Цаля (более известного как "Папич" или "Arthas"), которого подозревали в связях с несовершеннолетними.

Информацию о "минировании" жилья стримера сообщили в Telegram-канале "Двач".

Точное время звонка в полицию не сообщается. Однако есть фотографии и видео с места события, которые доказывают — к угрозе взрыва правоохранители отнеслись серьезно.

Фото с места событий

Жителей дома пришлось эвакуировать, кинологи и взрывотехники обследовали местность на наличие опасных предметов.

На месте работают полицейские и саперы

Не обошлось и без собак

Отметим, что согласно предположению подписчиков Папича, сам стример находится на допросе в полиции. Почему именно он был приглашен к копам, неизвестно.

Предупреждаем: на видео присутствует нецензурная лексика (строго 18+)!

Позже появилась переписка стримера в Discord, где он требовал от подписчиков прислать видео, связанное с одним из его "сталкеров".

Переписка Папича во время задержания

Как оказалось, несколькими днями ранее неизвестный парень слил в сеть адрес Папича и напихал в щиток его квартиры шоколадных конфет.

Добавим, что спустя некоторое время в сети появились кадры обыска квартиры Виталия Цаля.

В квартире стримера тщательно проверили все комнаты

Также был "засвечен" его паспорт. Причина, по которой полицейские проверяли его личные вещи, до сих пор не озвучена.

Следует напомнить, что 31-летний Папич является весьма популярным среди украинских и российских геймеров. Он не раз находился в эпицентре скандалов, последний из которых касается вероятных связей с 14-летней Олей Д. Не так давно девушка выложила в сеть видео, где она находится в квартире стримера, даже не зная как его зовут. Судя по поведению, она находится под воздействием алкоголя.

В последнее время украинские интернет-селебрити часто начали попадать в различные скандальные ситуации. Так, "Телеграф" писал, как себя чувствуют спустя несколько месяцев участники "Голодной тусы" блогеров Александр Залиско и Саша Бо, а также кто из них жалуется на мошенников.