Рус

До будинку скандального стрімера Папіча у Вінниці завітали силовики: що трапилося (фото та відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1409
Сусіди скаржилися поліцейським на популярного сусіда Новина оновлена 19 січня 2022, 22:56
Сусіди скаржилися поліцейським на популярного сусіда

Віталій Цаль має намір змінити місце проживання через публікацію його адреси

Увечері в середу, 19 січня, поліція Вінниці отримала дзвінок щодо ймовірного знаходження вибухівки в одній із житлових багатоповерхівок. Пізніше виявилося, що в цьому будинку розташована квартира стрімера Віталія Цаля (більш відомого як "Папіч" або "Arthas"), якого підозрювали у зв’язках з неповнолітніми.

Інформацію про "мінування" житла стрімера повідомили у Telegram-каналі "Двач".

Точний час дзвінка до поліції не повідомляється. Проте є фотографії та відео з місця події, які доводять, що до загрози вибуху правоохоронці поставилися серйозно.

Фото з місця подій
Фото з місця подій

Мешканців будинку довелося евакуювати, кінологи та вибухотехніки обстежили місцевість на наявність небезпечних предметів.

На місці працюють поліцейські та сапери
На місці працюють поліцейські та сапери
Не обійшлося і без собак
Не обійшлося і без собак

Зазначимо, що, згідно з припущенням підписників Папіча, сам стример перебуває на допиті в поліції. Чому саме його було запрошено до копів, невідомо.

Попереджаємо: на відео є нецензурна лексика (суворо 18+)!

Пізніше інтернет-користувачі почали розповсюджувати листування стрімера в Discord, де він вимагав від підписників надіслати відео, пов’язане з одним із його "сталкерів". Як виявилося, декількома днями раніше невідомий хлопець злив у мережу адресу Папіча і напхав у щиток його квартири шоколадних цукерок.

Листування Папіча під час затримання
Листування Папіча під час затримання

Додамо, що згодом у мережі з’явилися кадри обшуку квартири Віталія Цаля.

У квартирі стримеру ретельно перевірили всі кімнати

Також правоохоронці "засвітили" його паспорт. Причину, через яку копи перевіряли особисті речі стрімера, досі не озвучено.

Слід нагадати, що 31-річний Папіч є дуже популярним серед українських та російських геймерів. Він не раз знаходився в епіцентрі скандалів, останній із яких стосувався ймовірних зв’язків із 14-річною Олею Д. Нещодавно дівчина виклала в мережу відео, де вона знаходиться в квартирі стрімера, навіть не знаючи як його звуть. Судячи з поведінки, вона перебуває під впливом алкоголю.

Останнім часом українські інтернет-селебріті часто почали потрапляти до різноманітних скандальних ситуацій. Так, "Телеграф" писав, як почуваються через кілька місяців учасники "Голодної туси" блогерів Олександр Заліско та Саша Бо, а також хто з них скаржиться на шахраїв.

Теги:
#Вінниця #Поліція #YouTube #Блогер #Комп'ютерні ігри #Обшуки #Стример
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
В регіонах
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ірину Сучкову шукали – але знайшли мертвою
Жінку шукали з вересня: убивці 11-річного хлопчика під Мелітополем зізналися у новому злочині
Дата публікації
Категорія
Новинний дайджест за 19 січня
Підсумки дня 19 січня: суд над Порошенком та Колею Харківським, звернення Зеленського про вторгнення Росії
Дата публікації
Категорія
Зеленський нагадав, що війна в державі триває з 2014 року
Загроза вторгнення Росії в Україну: Зеленський виступив зі зверненням (відео)
Дата публікації
Категорія
"Великому і могутньому" вказали на двері
Під Києвом батьки проти викладання російської мови як другої іноземної — у чому проблема?
Дата публікації
Категорія
У Кремлі можуть розглянути питання "незалежності" окупованого Донбасу
Путіну запропонували різке рішення щодо бойовиків "ДНР"-"ЛНР": що вигадали в Росії