Популярний український стример оскандалився через зв’язок із п’яною неповнолітньою: що відомо

За словами Віталія Цаля, з 14-річною Олею його познайомила їхня спільна подруга

Відомий на просторах рунета український стример Віталій Цаль (відоміший як "Папич" або "Arthas") потрапив у секс-скандал. 31-річний чоловік, на думку громадськості, може мати інтимний зв’язок із неповнолітніми.

Такий висновок було зроблено з анонімного відео, начебто знятого у квартирі стрімера 14-річною дівчиною та залитого на YouTube-канал "Спадщина Папіча", повідомляє "Телеграф".

Головною героїнею ролика є юна дівчина, яка, стоячи у ванній кімнаті, розповідає, що вони (вочевидь, із подругою) "прийшли до чєла". Після цього вона кілька разів перепитує чоловіка, як його звати. Судячи з манери мови та характерної веселості дівчини, користувачі мережі припустили, що вона може бути напідпитку.

Незабаром після такого зливу під час чергового стриму проходження гри Dark Souls II блогеру довелося пояснюватися за інцидент. За його словами, того дня він бачив дівчину вперше і востаннє. Про її вік чи схильність до алкоголю він нібито не знав, а познайомився з нею завдяки їхній спільній знайомій.

Інтернет-користувачі примудрилися знайти акаунти дівчини в соцмережах. Імовірно, гостею Папича виявилася 14-річна Ольга Д.

Фото зі сторінки тітки неповнолітньої

Сторінка Ольги "Вконтакте"

Деякі люди, особисто знайомі з нею, кажуть, що вона досить нерозбірлива у статевих зв’язках, незважаючи на юний вік.

Стрімер наполягає, що жодних інтимних стосунків з Ольгою або її подругою (тій, згідно з інсайдерською інформацією, всього 16) у нього не було. За словами Папіча, вони лише грали в карти. При цьому реакція на запитання у стрімера є досить агресивною — він не соромився використовувати нецензурну лексику (відео 18+). Ймовірно, це пов’язано з тим, що його вже не вперше підозрюють у зв’язках із підлітками.

Реакція у користувачів соцмереж на те, що відбувається, дуже різна

Нагадаємо, що Віталію Цалю виповнився 31 рік. Він є популярним блогером серед українських та російських любителів комп’ютерних ігор, часто стримає проходження різних франшиз на своєму обліковому записі в YouTube.

Українські зірки інтернету останнім часом часто почали потрапляти до різноманітних скандальних ситуацій. Так, "Телеграф" писав, як почуваються через кілька місяців учасники "Голодної туси" блогерів Олександр Заліско та Саша Бо, а також хто з них скаржиться на шахраїв.