Вклали обличчям у підлогу: з’явилося відео штурму квартири стримера Папіча у Вінниці

Правоохоронців безпосередньо направили до місця житла Віталія Цаля

У четвер, 20 січня, в інтернеті з’явився відеоролик із обшуків квартири популярного українського стрімера Папіча у Вінниці. Нагадаємо, що правоохоронці налетіли до Віталія Цаля (справжнє ім’я блогера) напередодні ввечері після дзвінка про можливе замінування будинку.

Відео виклали у Telegram-каналі "Двач".

Запис зроблено нагрудною камерою одного з правоохоронців, які знаходилися у Папіча в квартирі. Проте зрозуміти, хто саме злив його в інтернет, неможливо — ролик "перезняли" на телефон під час демонстрації.

Незважаючи на погану якість, можна зрозуміти, що поліцейські діяли дуже оперативно: увірвалися до квартири, скрутили її власника та за лічені секунди перевірили усі приміщення.

Відео обшуків у будинку Папіча

Факт свого недовгого затримання підтвердив і сам стример. Незабаром після відходу правоохоронців він записав для передплатників короткий ролик, де пояснив тезово, що сталося.

За його словами, невідомий хейтер повідомив копам, що його квартира замінована. Через це довелося евакуювати весь під’їзд, доки не буде закінчено перевірку.

Папіч устиг побувати закутим у наручники і "вкладеним" обличчям на підлогу.

Однак після всіх розглядів стример відзначив лише два негативні моменти вечірнього інциденту:

брудні підлоги, які залишилися після копів;

злив фотографії паспорта до мережі невідомим правоохоронцем.

Стрімер назвав майже всіх поліцейських адекватними

Кому знадобилося надсилати поліцію до житла 31-річного Віталія Цаля, невідомо. Проте напередодні повідомлялося, що у стрімера нібито з’явився власний сталкер, який дізнався його адресу і напхав у електричний щиток шоколадних цукерок.

Додамо, що Папіч користується популярністю серед українських та російських геймерів, він часто стрімить свої проходження відомих комп’ютерних ігор на YouTube. Втім, його особистість є дуже неоднозначною, бо зовсім нещодавно його запідозрили у можливих зв’язках із неповнолітніми дівчатами.