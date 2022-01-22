5 привычек, которые выдают человека из бедной семьи

Не все могут назвать свое детство безоблачным

Не у всех детские годы были сказочными. У многих людей были проблемы с семьей, родственниками, возникали конфликты со сверстниками, другие же сталкивались с нехваткой финансов. И даже если трудности с деньгами были временными, память об этом остается на многие годы. Напомним, что ранее мы писали о том, какие привычки передаются молодежи от людей старшего поколения, выросшего в СССР.

Как же ведет себя человек, выросший в нужде? Об этом пишет AdMe.

Переживать по поводу еды

Это один из характерных маркеров. Люди, выросшие в бедности, могут переживать о том, что гости съедают их еду из холодильника, или сами доедают все до последней крохи из тарелки. Даже если чувство насыщения пришло намного раньше, вставать из-за стола они будут в последний момент. От этого и проблемы с весом.

Работать за копейки

Страх потерять работу типичен для людей, столкнувшихся с дефицитом средств к существованию. Они будут работать за минимальную зарплату, только бы остаться на своей должности.

Читайте также: Категория Деньги Бедность по-украински: что наши люди прячут за душой и есть ли в Украине средний класс Журналисты "Телеграфа" выяснили, много ли в Украине бедного населения и какая часть людей готова к трудностям

Надеяться на чудо

Люди, испытавшие проблемы с нехваткой денег, не сильно ощущают разницу между простым азартом и надеждой на чудо.

Ничего не выбрасывать

Зачем выбрасывать вещь, если ее можно отремонтировать еще пару десяток раз? Например, одежда. Ее можно сделать домашней, потом дачной, а потом еще и разрезать на тряпки, которые будут использоваться в быту, пока окончательно не разойдутся на нитки.

Тратить время вместо денег

Люди, выросшие в бедности, будут часами ожидать автобуса при морозе или другой некомфортной погоде вместо того, чтобы вызвать такси. В стремлении сэкономить они тратят время на поиски дешевых товаров, акций и скидок, хотя забывают, что время — одно из самых важных ресурсов, которых невозможно вернуть.

Стоит отметить, что такие привычки, в большинстве случаев, не всегда могут создавать проблемы во взрослой жизни. Однако они создают ситуации, которых можно избегать. О том, почему "привычки бедности" усложняют нам жизнь и не дают развиваться — читайте в нашем материале.