7 пагубных привычек людей, выросших в бедности

Эти особенности в поведении и образе жизни всегда указывают на человека, привыкшего на всем экономить

Слова и действия часто выдают определенное отношение к жизни или наличие привычек, которые отличаются у богатых и бедных людей. Только недавно мы рассказывали, какие привычки передаются молодежи от людей старшего поколения, выросшего в СССР. В этот раз поговорим о привычках, которые с головой выдают людей, выросших в бедности.

Отметим, что бедность не порок, но все же все стремятся из нее выбраться. Или создают такое впечатления. Как же ведет себя человек, выросший в нужде? Об этом пишет AdMe.

Привычки человека, который вырос в бедности: топ-7

Покупает ненужные вещи. Человек, испытавший недостаток чего-нибудь материального в детстве, как правило, старается компенсировать это во взрослой жизни дорогими, но ненужными вещами. Отсюда у нас так много людей, которые ежегодно охотятся за новыми технологическими новинками, и даже берут кредиты на них. И все для того, чтобы казаться не хуже других. Экономит на себе. Парадокс. Людям, выросшим в нищете, жалко денег на вещи, которые могут прослужить в обиходе гораздо дольше, чем их дешевые альтернативы. Например, если дело касается обуви. Да, хорошая обувь действительно стоит недешево, но и качество тому соответствует! Привычка брать, то что "дешево и сердито", делает человека дешевым и, соответственно, сердитым. Рискует и ведет себя импульсивно. Считается, что людям, у которых ничего не было в детстве или юности, проще рисковать, ведь им попросту нечего терять. Они могут инвестировать в не раскрутившиеся проекты и преумножить свое состояние, а могут и проиграться по-крупному. Много ест. Похожая ситуация с первым пунктом. Выбравшись из нищеты, где не было нормальной пищи, а сладостями можно было насытиться только во время какого-нибудь праздника, человек начинает есть все, что находится в зоне видимости. Помните, как мамы и бабушки заставляли нас доедать с тарелки все "до последней крошки"? Переплачивает ради комфорта. Зачем трястись в переполненном автобусе, если можно доехать на такси? Или ночевать в дешевом хостеле, если можно снять номер в отеле? Человек, выросший в очень бережливой семье, где дела доходили даже до абсурда, во взрослом возрасте лучше переплатит, что бы не испытывать стресс и дискомфорт. Родители не научили ребенка к адекватной экономии, поэтому к финансовому планированию у такого человека будет отвращение. Не имеет финансовой подстраховки. Крупная сумма денег на руках человека, выросшего в бедности, — это нонсенс. Зачем сберегать деньги, когда нет уверенности в завтрашнем дне. Лучше же пожить сейчас и ни о чем не думать! Такие ситуации происходят с людьми, которые неожиданно выигрывают в лотерею. В большинстве случаев такие "везунчики" спустя пару месяцев становятся еще беднее, чем были ранее. Стесняться бесплатного и бонусного. Бедный, но гордый! Именно так можно описать человека, которому почему-то стыдно пользоваться корпоративным обедом или корпоративным абонементов в спортзал. Наверняка вы начали хорошо зарабатывать, поэтому свои финансовые возможности вы хотите продемонстрировать окружающим. Но стоит ли оно того?

Ранее "Телеграф" писал, что еще одна вещь из времен СССР может оставить о вас впечатление, как о человеке, выросшего в бедности. От какого элемента интерьера необходимо избавляться уже сейчас — узнайте в нашем предыдущем материале.