7 згубних звичок людей, які виросли в бідності
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Ці особливості в поведінці та способі життя завжди вказують на людину, яка звикла на всьому заощаджувати
Слова та дії часто видають певне ставлення до життя або наявність звичок, які відрізняються у багатих та бідних людей. Тільки недавно ми розповідали, які звички передаються молоді від людей старшого покоління, яке виросло в СРСР. Цього разу поговоримо про звички, які з головою видають людей, які виросли в бідності.
Зазначимо, що бідність — не порок, але все ж таки всі прагнуть з неї вибратися. Або створюють таке враження. Як же поводиться людина, яка виросла в бідності? Про це пише AdMe.
Звички людини, яка виросла в бідності: топ-7
- Купує непотрібні речі. Людина, яка зазнала нестачі чогось матеріального в дитинстві, як правило, намагається компенсувати це в дорослому житті дорогими, але непотрібними речами. Звідси у нас так багато людей, які щороку полюють на нові технологічні новинки, і навіть беруть кредити на них. І все для того, щоб здаватися не гіршим за інших.
- Економить на собі. Парадокс. Людям, які виросли у злиднях, шкода грошей на речі, які можуть прослужити в побуті набагато довше, ніж їхні дешеві альтернативи. Наприклад, якщо справа стосується взуття. Так, гарне взуття справді коштує недешево, але й якість тому відповідає! Звичка брати, що "дешево і сердито", робить людину дешевою і, відповідно, сердитою.
- Ризикує і веде себе імпульсивно. Вважається, що людям, у яких нічого не було в дитинстві чи юності, простіше ризикувати, адже їм просто нема чого втрачати. Вони можуть інвестувати в нерозкручені проекти і примножити свій стан, а можуть і програтися по-крупному.
- Багато їсть. Схожа ситуація із першим пунктом. Вибравшись зі злиднів, де не було нормальної їжі, а солодощами можна було насититися тільки під час якогось свята, людина починає їсти все, що знаходиться в зоні видимості. Пам’ятаєте, як мами та бабусі змушували нас доїдати з тарілки все "до останньої крихти"?
- Переплачує заради комфорту. Навіщо трястись у переповненому автобусі, якщо можна доїхати на таксі? Або ночувати у дешевому хостелі, якщо можна зняти номер у готелі? Людина, яка виросла в дуже ощадливій сім’ї, де справи доходили навіть до абсурду, у дорослому віці краще переплатить, щоб не відчувати стрес і дискомфорт. Батьки не навчили дитину адекватної економії, тому до фінансового планування така людина матиме огиду.
- Не має фінансового підстрахування. Велика сума грошей на руках людини, яка виросла в бідності, — це нонсенс. Навіщо берегти гроші, коли немає впевненості у завтрашньому дні. Краще пожити зараз і ні про що не думати! Такі ситуації відбуваються з людьми, які зненацька виграють у лотерею. Найчастіше такі "везунчики" через пару місяців стають ще біднішими, ніж були раніше.
- Соромитися безкоштовного та бонусного. Бідний, але гордий! Саме так можна описати людину, якій чомусь соромно користуватися корпоративним обідом чи корпоративним абонементом у спортзал. Напевно, ви почали добре заробляти, тому свої фінансові можливості ви хочете продемонструвати оточуючим. Але чи варто воно того?
Раніше "Телеграф" писав, що ще одна річ з часів СРСР може залишити про вас враження, як про людину, яка виросла у бідності. Якого елемента інтер’єру необхідно позбавлятися вже зараз — дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі.
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