7 згубних звичок людей, які виросли в бідності

Ці особливості в поведінці та способі життя завжди вказують на людину, яка звикла на всьому заощаджувати

Слова та дії часто видають певне ставлення до життя або наявність звичок, які відрізняються у багатих та бідних людей. Тільки недавно ми розповідали, які звички передаються молоді від людей старшого покоління, яке виросло в СРСР. Цього разу поговоримо про звички, які з головою видають людей, які виросли в бідності.

Зазначимо, що бідність — не порок, але все ж таки всі прагнуть з неї вибратися. Або створюють таке враження. Як же поводиться людина, яка виросла в бідності? Про це пише AdMe.

Звички людини, яка виросла в бідності: топ-7

Купує непотрібні речі. Людина, яка зазнала нестачі чогось матеріального в дитинстві, як правило, намагається компенсувати це в дорослому житті дорогими, але непотрібними речами. Звідси у нас так багато людей, які щороку полюють на нові технологічні новинки, і навіть беруть кредити на них. І все для того, щоб здаватися не гіршим за інших. Економить на собі. Парадокс. Людям, які виросли у злиднях, шкода грошей на речі, які можуть прослужити в побуті набагато довше, ніж їхні дешеві альтернативи. Наприклад, якщо справа стосується взуття. Так, гарне взуття справді коштує недешево, але й якість тому відповідає! Звичка брати, що "дешево і сердито", робить людину дешевою і, відповідно, сердитою. Ризикує і веде себе імпульсивно. Вважається, що людям, у яких нічого не було в дитинстві чи юності, простіше ризикувати, адже їм просто нема чого втрачати. Вони можуть інвестувати в нерозкручені проекти і примножити свій стан, а можуть і програтися по-крупному. Багато їсть. Схожа ситуація із першим пунктом. Вибравшись зі злиднів, де не було нормальної їжі, а солодощами можна було насититися тільки під час якогось свята, людина починає їсти все, що знаходиться в зоні видимості. Пам’ятаєте, як мами та бабусі змушували нас доїдати з тарілки все "до останньої крихти"? Переплачує заради комфорту. Навіщо трястись у переповненому автобусі, якщо можна доїхати на таксі? Або ночувати у дешевому хостелі, якщо можна зняти номер у готелі? Людина, яка виросла в дуже ощадливій сім’ї, де справи доходили навіть до абсурду, у дорослому віці краще переплатить, щоб не відчувати стрес і дискомфорт. Батьки не навчили дитину адекватної економії, тому до фінансового планування така людина матиме огиду. Не має фінансового підстрахування. Велика сума грошей на руках людини, яка виросла в бідності, — це нонсенс. Навіщо берегти гроші, коли немає впевненості у завтрашньому дні. Краще пожити зараз і ні про що не думати! Такі ситуації відбуваються з людьми, які зненацька виграють у лотерею. Найчастіше такі "везунчики" через пару місяців стають ще біднішими, ніж були раніше. Соромитися безкоштовного та бонусного. Бідний, але гордий! Саме так можна описати людину, якій чомусь соромно користуватися корпоративним обідом чи корпоративним абонементом у спортзал. Напевно, ви почали добре заробляти, тому свої фінансові можливості ви хочете продемонструвати оточуючим. Але чи варто воно того?

Раніше "Телеграф" писав, що ще одна річ з часів СРСР може залишити про вас враження, як про людину, яка виросла у бідності. Якого елемента інтер’єру необхідно позбавлятися вже зараз — дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі.