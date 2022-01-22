5 звичок, які видають людину із бідної сім’ї

Не всі можуть назвати своє дитинство безхмарним

Не всі дитячі роки були казковими. У багатьох людей були проблеми з сім’єю, родичами, виникали конфлікти з однолітками, інші стикалися з нестачею фінансів. І навіть якщо проблеми з грошима були тимчасовими, пам’ять про це залишається на багато років. Нагадаємо, що раніше ми писали про те, які звички передаються молоді від людей старшого покоління, яке виросло в СРСР.

Як же поводиться людина, яка виросла у злиднях? Про це пише AdMe.

Переживати з приводу їжі

Це один із характерних маркерів. Люди, які виросли в бідності, можуть переживати про те, що гості з’їдають їхню їжу з холодильника, або самі доїдають все до останньої крихти з тарілки. Навіть якщо почуття насичення прийшло набагато раніше, вставати із-за столу вони будуть в останній момент. Від цього й проблеми із вагою.

Працювати за копійки

Страх втратити роботу типовий для людей, які зіткнулися з дефіцитом засобів для існування. Вони працюватимуть за мінімальну зарплату, аби залишитися на своїй посаді.

Сподіватися на диво

Люди, які пережили проблеми з нестачею грошей, не сильно відчувають різницю між простим азартом і надією на диво.

Нічого не викидати

Навіщо викидати річ, якщо її можна відремонтувати ще кілька десятків разів? Наприклад, одяг. Його можна зробити домашнім, потім дачним, а потім ще й розрізати на ганчірки, які будуть використовуватися в побуті, доки остаточно не розійдуться на нитки.

Витрачати час замість грошей

Люди, які виросли в бідності, будуть годинами чекати на автобус при морозі або іншій некомфортній погоді замість того, щоб викликати таксі. У прагненні заощадити вони витрачають час на пошуки дешевих товарів, акцій та знижок, хоча забувають, що час є одним із найважливіших ресурсів, яких неможливо повернути.

Варто зазначити, що такі звички, як правило, не завжди можуть створювати проблеми в дорослому житті. Проте вони створюють ситуації, яких можна уникати. Про те, чому "звички бідності" ускладнюють нам життя і не дають розвиватися — читайте у нашому матеріалі.