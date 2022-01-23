Семь вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки, и вот почему
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
- 364
А вы знали, что прежде чем включить новый холодильник, ему нужно постоять?
Как же хочется сразу же надеть новую кофточку или туфельки после покупки и похвастаться перед своими подругами или коллегами. Однако делать этого не стоит, ведь это может стоить вам здоровья.
Об этом сообщает издание "Woman'sDay".
Какими вещами запрещено пользоваться сразу после покупки
- Одежда. Первая причина — это не гигиенично. Вы не знаете, кто ее мерил до вас, поэтому после покупки лучше постирать одежду. Также, стоит знать, что некоторые краски для тканей могут навредить вашей коже и вызвать дерматит, однако после стирки все придет в норму. Из этого вывод, после покупки одежды, сначала ее постирайте, а потом носите. Исключение только верхняя одежда.
- Простыни. Причина снова в красителях и веществах, которыми обрабатывают вещи. Чтобы не заработать себе аллергическую реакцию, лучше постельное постирать, прежде чем стелить.
- Полотенца. Снова опасность получить аллергию из того что, такие вещи обрабатывают веществами, которые помогают полотенцам оставаться "пушистыми". Коже человека эти вещества не на пользу. Все нужно стирать.
- Посуда. Всю посуду после покупки нужно тщательно помыть. И касается это не только тарелок и чашек, а и кастрюль со сковородками. Только после мытья можно начинать ими пользоваться.
- Холодильник. Если вы хотите, чтобы техника проработала дольше, не стоит включать холодильник в сеть, сразу же после доставки. Перед тем, как подключить технику нужно дождаться, чтобы все жидкости равномерно распределились по системе. Спустя несколько часов, уже можно начинать "работу" со своей покупкой.
- Чайник. Прежде чем побаловать себя чашечкой чая или кофе, нужно вскипятить в новом чайнике воду "вхолостую". Еще лучше если в воду добавить 30 граммов соды или 50 граммов лимонной кислоты, чтобы очистить чайник. Не забудьте только помыть чайник после соды и кислоты.
- Обувь. Та же история, что и с одеждой. Новую обувь желательно обработать от "потенциальной заразы", обработав туфли/сандали/сапоги изнутри хлоргексидином.
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, потому, что можно как испортить вещь, так и саму "стиралку". А вот как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-