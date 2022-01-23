Укр

Семь вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки, и вот почему

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
364
Прежде чем носить новые вещи, их нужно обработать Новость обновлена 23 января 2022, 11:28
Прежде чем носить новые вещи, их нужно обработать

А вы знали, что прежде чем включить новый холодильник, ему нужно постоять?

Как же хочется сразу же надеть новую кофточку или туфельки после покупки и похвастаться перед своими подругами или коллегами. Однако делать этого не стоит, ведь это может стоить вам здоровья.

Об этом сообщает издание "Woman'sDay".

Какими вещами запрещено пользоваться сразу после покупки

  • Одежда. Первая причина — это не гигиенично. Вы не знаете, кто ее мерил до вас, поэтому после покупки лучше постирать одежду. Также, стоит знать, что некоторые краски для тканей могут навредить вашей коже и вызвать дерматит, однако после стирки все придет в норму. Из этого вывод, после покупки одежды, сначала ее постирайте, а потом носите. Исключение только верхняя одежда.
  • Простыни. Причина снова в красителях и веществах, которыми обрабатывают вещи. Чтобы не заработать себе аллергическую реакцию, лучше постельное постирать, прежде чем стелить.
  • Полотенца. Снова опасность получить аллергию из того что, такие вещи обрабатывают веществами, которые помогают полотенцам оставаться "пушистыми". Коже человека эти вещества не на пользу. Все нужно стирать.
  • Посуда. Всю посуду после покупки нужно тщательно помыть. И касается это не только тарелок и чашек, а и кастрюль со сковородками. Только после мытья можно начинать ими пользоваться.
  • Холодильник. Если вы хотите, чтобы техника проработала дольше, не стоит включать холодильник в сеть, сразу же после доставки. Перед тем, как подключить технику нужно дождаться, чтобы все жидкости равномерно распределились по системе. Спустя несколько часов, уже можно начинать "работу" со своей покупкой.
  • Чайник. Прежде чем побаловать себя чашечкой чая или кофе, нужно вскипятить в новом чайнике воду "вхолостую". Еще лучше если в воду добавить 30 граммов соды или 50 граммов лимонной кислоты, чтобы очистить чайник. Не забудьте только помыть чайник после соды и кислоты.
  • Обувь. Та же история, что и с одеждой. Новую обувь желательно обработать от "потенциальной заразы", обработав туфли/сандали/сапоги изнутри хлоргексидином.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, потому, что можно как испортить вещь, так и саму "стиралку". А вот как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.

Теги:
#Вещи #Покупки #Запреты
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия
Украина
Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В Киев прибыло около 200 тысяч фунтов летального оружия
Россия пожалеет в случае вторжения: какое летальное оружие США передали Украине (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Евгений Мураев известен своими пророссийскими взглядами
Пазл сложился: украинцы бурно обсуждают "передачу власти" Мураеву
Дата публикации
Категория
Украинцы жалуются на абсурдные показатели в платежках за электроэнергию
Лишние цифры в платежках – обычное дело: с чем столкнулись украинцы и как с этим бороться
Дата публикации
Категория
Пострадавший танкер Almuntazah пробыл в море почти 40 лет
У берегов Крыма загорелся танкер с россиянами на борту: что известно
Дата публикации
Категория
Нганну одержал победу над Ганом
Нганну стал королем-супертяжем на UFC 270: лучшие моменты