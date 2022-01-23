Семь вещей, которыми нельзя пользоваться сразу после покупки, и вот почему

А вы знали, что прежде чем включить новый холодильник, ему нужно постоять?

Как же хочется сразу же надеть новую кофточку или туфельки после покупки и похвастаться перед своими подругами или коллегами. Однако делать этого не стоит, ведь это может стоить вам здоровья.

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Об этом сообщает издание "Woman'sDay".

Какими вещами запрещено пользоваться сразу после покупки

Одежда. Первая причина — это не гигиенично. Вы не знаете, кто ее мерил до вас, поэтому после покупки лучше постирать одежду. Также, стоит знать, что некоторые краски для тканей могут навредить вашей коже и вызвать дерматит, однако после стирки все придет в норму. Из этого вывод, после покупки одежды, сначала ее постирайте, а потом носите. Исключение только верхняя одежда.

Первая причина — это не гигиенично. Вы не знаете, кто ее мерил до вас, поэтому после покупки лучше постирать одежду. Также, стоит знать, что некоторые краски для тканей могут навредить вашей коже и вызвать дерматит, однако после стирки все придет в норму. Из этого вывод, после покупки одежды, сначала ее постирайте, а потом носите. Исключение только верхняя одежда. Простыни. Причина снова в красителях и веществах, которыми обрабатывают вещи. Чтобы не заработать себе аллергическую реакцию, лучше постельное постирать, прежде чем стелить.

Причина снова в красителях и веществах, которыми обрабатывают вещи. Чтобы не заработать себе аллергическую реакцию, лучше постельное постирать, прежде чем стелить. Полотенца. Снова опасность получить аллергию из того что, такие вещи обрабатывают веществами, которые помогают полотенцам оставаться "пушистыми". Коже человека эти вещества не на пользу. Все нужно стирать.

Снова опасность получить аллергию из того что, такие вещи обрабатывают веществами, которые помогают полотенцам оставаться "пушистыми". Коже человека эти вещества не на пользу. Все нужно стирать. Посуда. Всю посуду после покупки нужно тщательно помыть. И касается это не только тарелок и чашек, а и кастрюль со сковородками. Только после мытья можно начинать ими пользоваться.

Всю посуду после покупки нужно тщательно помыть. И касается это не только тарелок и чашек, а и кастрюль со сковородками. Только после мытья можно начинать ими пользоваться. Холодильник. Если вы хотите, чтобы техника проработала дольше, не стоит включать холодильник в сеть, сразу же после доставки. Перед тем, как подключить технику нужно дождаться, чтобы все жидкости равномерно распределились по системе. Спустя несколько часов, уже можно начинать "работу" со своей покупкой.

Если вы хотите, чтобы техника проработала дольше, не стоит включать холодильник в сеть, сразу же после доставки. Перед тем, как подключить технику нужно дождаться, чтобы все жидкости равномерно распределились по системе. Спустя несколько часов, уже можно начинать "работу" со своей покупкой. Чайник. Прежде чем побаловать себя чашечкой чая или кофе, нужно вскипятить в новом чайнике воду "вхолостую". Еще лучше если в воду добавить 30 граммов соды или 50 граммов лимонной кислоты, чтобы очистить чайник. Не забудьте только помыть чайник после соды и кислоты.

Прежде чем побаловать себя чашечкой чая или кофе, нужно вскипятить в новом чайнике воду "вхолостую". Еще лучше если в воду добавить 30 граммов соды или 50 граммов лимонной кислоты, чтобы очистить чайник. Не забудьте только помыть чайник после соды и кислоты. Обувь. Та же история, что и с одеждой. Новую обувь желательно обработать от "потенциальной заразы", обработав туфли/сандали/сапоги изнутри хлоргексидином.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи ни в коем случае нельзя класть в машинку, потому, что можно как испортить вещь, так и саму "стиралку". А вот как правильно стирать пуховик в машинке — читайте в нашем материале.