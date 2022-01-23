Сім речей, якими не можна користуватися одразу після покупки, і ось чому

А ви знали, що перш ніж увімкнути новий холодильник, йому потрібно постояти?

Як же хочеться відразу надіти нову кофтинку або черевички після покупки і похвалитися перед своїми подругами або колегами. Однак робити цього не варто, адже це може коштувати вам здоров’я.

Читайте також: Категорія Lifestyle Які речі не можна купувати у секонд-хенді: можуть бути небезпечними Навіть якщо поношена річ добре виглядає, ви не можете бути впевнені, що вона безпечна для вашого здоров’я

Про це повідомляє видання "Woman’s Day".

Якими речами заборонено користуватися одразу після покупки

Одяг. Перша причина – це не гігієнічно. Ви не знаєте, хто її міряв до вас, тому після покупки краще випрати одяг. Також, варто знати, що деякі фарби для тканин можуть нашкодити вашій шкірі та викликати дерматит, проте після прання все прийде в норму. З цього висновок, після покупки одягу, спочатку його випрати, а потім носите. Виняток лише верхній одяг.

Перша причина – це не гігієнічно. Ви не знаєте, хто її міряв до вас, тому після покупки краще випрати одяг. Також, варто знати, що деякі фарби для тканин можуть нашкодити вашій шкірі та викликати дерматит, проте після прання все прийде в норму. З цього висновок, після покупки одягу, спочатку його випрати, а потім носите. Виняток лише верхній одяг. Простирадла. Причина знову у барвниках та речовинах, якими обробляють речі. Щоб не заробити собі алергічну реакцію, краще попрати постіль, перш ніж її стелити.

Причина знову у барвниках та речовинах, якими обробляють речі. Щоб не заробити собі алергічну реакцію, краще попрати постіль, перш ніж її стелити. Рушники. Знову небезпека отримати алергію тому, що такі речі обробляють речовинами, які допомагають рушникам залишатися "пухнастими". Шкірі людини ці речовини не на користь. Все треба прати.

Знову небезпека отримати алергію тому, що такі речі обробляють речовинами, які допомагають рушникам залишатися "пухнастими". Шкірі людини ці речовини не на користь. Все треба прати. Посуд. Весь посуд після покупки потрібно ретельно помити. І стосується це не лише тарілок та чашок, а й каструль зі сковорідками. Тільки після миття можна починати користуватися ними.

Весь посуд після покупки потрібно ретельно помити. І стосується це не лише тарілок та чашок, а й каструль зі сковорідками. Тільки після миття можна починати користуватися ними. Холодильник Якщо ви хочете, щоб техніка пропрацювала довше, не варто вмикати холодильник у мережу, одразу ж після доставки. Перед тим, як увімкнути техніку, потрібно дочекатися, щоб усі рідини рівномірно розподілилися по системі. Через кілька годин вже можна починати "роботу" зі своєю покупкою.

Якщо ви хочете, щоб техніка пропрацювала довше, не варто вмикати холодильник у мережу, одразу ж після доставки. Перед тим, як увімкнути техніку, потрібно дочекатися, щоб усі рідини рівномірно розподілилися по системі. Через кілька годин вже можна починати "роботу" зі своєю покупкою. Чайник. Перш ніж побалувати себе філіжанкою чаю або кави, потрібно закип’ятити в новому чайнику воду "в холосту". Ще краще якщо у воду додати 30 г соди або 50 г лимонної кислоти, щоб очистити чайник. Не забудьте тільки помити чайник після соди та кислоти.

Перш ніж побалувати себе філіжанкою чаю або кави, потрібно закип’ятити в новому чайнику воду "в холосту". Ще краще якщо у воду додати 30 г соди або 50 г лимонної кислоти, щоб очистити чайник. Не забудьте тільки помити чайник після соди та кислоти. Взуття. Та сама історія, що й з одягом. Нове взуття бажано обробити від "потенційної зарази", обробивши туфлі/сандалі/чоботи зсередини хлоргексидином.

Раніше "Телеграф" писав, які речі в жодному разі не можна класти в машинку, тому що можна як зіпсувати річ, так і саму "пралку". А ось як правильно прати пуховик у машинці – читайте у нашому матеріалі.