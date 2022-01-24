В сети ходят слухи о смерти Людмилы Янукович: ее все запомнили по фразе "Батя, я стараюсь"

Официальных подтверждений о смерти супруги бывшего президента Украины нет.

В ночь с 23 на 24 января в сети появился новый поисковый "тренд". Многие пользователи, среди которых большинство украинцев, начали искать информацию по запросу "Людмила Янукович умерла".

"Телеграф" решил разобраться, почему люди стали искать новости о смерти супруги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Людмила Янукович умерла

Информация о смерти экс-первой леди Украины появилась поздно вечером 23 января на телеграм-канале известного украинского блогера и политтехнолога Офиса Президента Владимира Петрова.

"Людмила Янукович умерла час назад" — написал Петров, отметив, что всегда жалел "эту простую донецкую бабу".

Подтверждений о смерти Людмилы Янукович нет, как и информации о причинах ее кончины, лишь предположение, что она не смогла справиться со всем, что на не свалилось благодаря ее супругу.

Кто такая Людмила Янукович

О Людмиле Янукович есть не очень много информации, поскольку она всегда избегала внимания со стороны прессы и старалась не давать интервью. Даже после победы ее мужа, Виктора Януковича, на выборах, она не изменила свой привычный образ жизни и не занималась "работой" первой леди.

Известность к Людмиле Янукович пришла в 2004 году, когда она во время Оранжевой революции на митинге в Донецке поведала о "наколотых" апельсинах, "американских" валенках и палатках с толстой основой и подогревом, которые выдает своим сторонникам Виктор Ющенко на Майдане в Киеве. Однако наибольшую "популярность" Людмила Александровна получила своей фразой "Батя, я стараюсь", которая больше всего запомнилась украинцам.

Людмила Александровна Янукович, в девичестве Настенко, родилась 9 октября 1949 года в Енакиево, Донецкая область, Украина. Там же и окончила школу, и после учебы в Макеевском инженерно-строительном институте начала работать на заводе.

В 1971 году вышла замуж за Виктора Януковича. В браке у них родилось два сына: Александр и Виктор (погиб). Стоит отметить, что пока ее супруг был президентом, он, не разводясь с Людмилой Александровной, состоял в тайных отношениях с Любовью Полежай. А после побега из Украины Виктор Янукович бросил свою супругу. В 2017-м году в сети ходили слухи, что пара развелась спустя 45 лет брака, однако информация не была подтверждена.

Последние годы Людмила Янукович живет (жила) в оккупированном Крыму на вилле, которую якобы купил для нее Виктор Янукович.

Опроверг информацию о кончине Людмилы Янукович пресс-секретарь ее мужа Виктора Януковича, Юрий Кирасир. На своей странице в Фейсбуке мужчина заявил, что информация о смерти Людмилы Янукович — ложь, которая распространяется "отдельными безответственными персонами".

"Информация о смерти Людмилы Александровны Янукович не более чем чернейший пиар" — добавил Кирасир и пожелал Людмиле Александровне крепкого здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, что в декабре 2021 года Виктор Янукович заявил, что будет оспаривать в суде компетентность Верховной Рады в вопросах его отстранения от власти.

Напомним, что в настоящее время против Януковича открыто десять уголовных дел. Бывшего президента обвиняют в госизмене, многочисленных экономических преступлениях, завладении госрезиденциями "Межигорье" и "Сухолучье", голосовании за диктаторские законы и силовых разгонах мирных демонстраций, которые привели к гибели многих протестующих.