У мережі ходять чутки про смерть Людмили Янукович: її всі запам’ятали за фразою "Батя, я стараюсь"

Офіційних підтверджень щодо смерті дружини колишнього президента України немає.

У ніч із 23 на 24 січня у мережі з’явився новий пошуковий "тренд". Багато користувачів, серед яких більшість українців, почали шукати інформацію на запит "Людмила Янукович померла".

"Телеграф" вирішив розібратися, чому люди почали шукати новини про смерть дружини колишнього президента України Віктора Януковича.

Людмила Янукович померла

Інформація про смерть експершої леді України з’явилася пізно ввечері 23 січня на телеграм-каналі відомого українського блогера та політтехнолога Офісу Президента Володимира Петрова.

"Людмила Янукович померла годину тому" — написав Петров, зазначивши, що завжди жалів "цю просту донецьку бабу".

Підтверджень про смерть Людмили Янукович немає, як і інформації про причини її смерті, лише припущення, що вона не змогла впоратися з усім, що на неї звалилося завдяки її чоловікові.

Хто така Людмила Янукович

Про Людмилу Янукович є не дуже багато інформації, оскільки вона завжди уникала уваги з боку преси та намагалася не давати інтерв’ю. Навіть після перемоги її чоловіка, Віктора Януковича, на виборах, вона не змінила свого звичного способу життя і не займалася "роботою" першої леді.

Відомість до Людмили Янукович прийшла у 2004 році, коли вона під час Помаранчевої революції на мітингу в Донецьку повідала про "наколоті" апельсини, "американські" валянки та намети з товстою основою та підігрівом, які видає своїм прихильникам Віктор Ющенко на Майдані в Києві.

Проте найбільшу "популярність" Людмила Олександрівна здобула своєю фразою "Батя, я стараюсь", яка найбільше запам’яталася українцям.

Людмила Олександрівна Янукович, у дівочості Настенко, народилася 9 жовтня 1949 року в Єнакієвому, Донецька область, Україна. Там і закінчила школу, і після навчання в Макіївському інженерно-будівельному інституті почала працювати на заводі.

1971 року вийшла заміж за Віктора Януковича. У шлюбі у них народилося два сини: Олександр та Віктор (загинув). Варто зазначити, що поки її чоловік був президентом, він, не розлучаючись із Людмилою Олександрівною, перебував у таємних стосунках із Любов’ю Полежай. А після втечі з України Віктор Янукович покинув свою дружину. У 2017 році в мережі ходили чутки, що пара розлучилася через 45 років шлюбу, проте інформація не була підтверджена.

Останні роки Людмила Янукович живе (жила) в окупованому Криму на віллі, яку нібито купив для неї Віктор Янукович.

Спростував інформацію про смерть Людмили Янукович прессекретар її чоловіка Віктора Януковича Юрій Кірасир. На своїй сторінці у Фейсбуці чоловік заявив, що інформація про смерть Людмили Янукович — брехня, яка розповсюджується "окремими безвідповідальними персонами".

"Інформація про смерть Людмили Олександрівни Янукович не більш ніж найчорніший піар" — додав Кірасир і побажав Людмилі Олександрівні міцного здоров'я.

Раніше "Телеграф" писав, що у грудні 2021 року Віктор Янукович заявив, що оскаржуватиме в суді компетентність Верховної Ради у питаннях його усунення від влади.

Нагадаємо, що наразі проти Януковича відкрито десять кримінальних справ. Колишнього президента звинувачують у держзраді, численних економічних злочинах, заволодінні держрезиденціями "Межигір’я" та "Сухолуччя", голосуванні за диктаторські закони та силові розгони мирних демонстрацій, які призвели до загибелі багатьох протестувальників.