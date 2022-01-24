Горничные назвали 4 вещи, к которым лучше не прикасаться в гостиницах
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Чтобы не привезти из отпуска проблемы со здоровьем, с этими вещами в гостиницах стоит быть предельно осторожными.
Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, мир постепенно возвращается к своему привычному темпу. Среди сфер, которые наибольшее пострадали от закрытия границ и эпидемиологической ситуации, стал туризм. Мы уже писали, как спланировать путешествие во время пандемии, чтобы не потерять деньги, а теперь поговорим об "особенностях" гостиниц.
В столь сложное для всего мира время, гигиена выходит на первый план, поэтому прежде чем остановиться в гостинице, желательно ознакомиться с некоторыми рекомендациями от работников отелей.
Несмотря на постоянные уборки, отельный номер все равно остается грязным, даже больше чем типичный жилой дом, школа и даже самолет. Отметим, что в основном, у горничных есть всего несколько часов на уборку номера, а за столь короткое время добиться идеальной чистоты невозможно.
Работники гостиничного бизнеса отмечают, что в отельных номерах есть как минимум 4 вещи, к которым лучше не прикасаться, пишет Women’s Health.
К чему нельзя прикасаться в отеле
- Кресла. Уборщицы отмечают, что постояльцы часто сидят на них без одежды и нижнего белья, поэтому лучше на них не садиться.
- Пульт дистанционного управления от телевизора. Это один из самых грязных предметов в номере. При уборке пультам практически не уделяется должного внимания. Сюда можно отнести и телефоны.
- Подушка и одеяло. Постельное белье меняется и стирается постоянно, то пуховые одеяла чистят раз в неделю, а подушки — раз в месяц. Поэтому работники отелей советуют просить свежие одеяла и подушки.
- Смеситель в ванной комнате. Лучше не прикасаться к нему ни руками ни губами, потому, что несмотря на то, что он может блестеть и выглядеть как новым, в нижней его части скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки.
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