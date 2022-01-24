Горничные назвали 4 вещи, к которым лучше не прикасаться в гостиницах

Чтобы не привезти из отпуска проблемы со здоровьем, с этими вещами в гостиницах стоит быть предельно осторожными.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, мир постепенно возвращается к своему привычному темпу. Среди сфер, которые наибольшее пострадали от закрытия границ и эпидемиологической ситуации, стал туризм. Мы уже писали, как спланировать путешествие во время пандемии, чтобы не потерять деньги, а теперь поговорим об "особенностях" гостиниц.

В столь сложное для всего мира время, гигиена выходит на первый план, поэтому прежде чем остановиться в гостинице, желательно ознакомиться с некоторыми рекомендациями от работников отелей.

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Несмотря на постоянные уборки, отельный номер все равно остается грязным, даже больше чем типичный жилой дом, школа и даже самолет. Отметим, что в основном, у горничных есть всего несколько часов на уборку номера, а за столь короткое время добиться идеальной чистоты невозможно.

Работники гостиничного бизнеса отмечают, что в отельных номерах есть как минимум 4 вещи, к которым лучше не прикасаться, пишет Women’s Health.

К чему нельзя прикасаться в отеле

Кресла . Уборщицы отмечают, что постояльцы часто сидят на них без одежды и нижнего белья, поэтому лучше на них не садиться.

. Уборщицы отмечают, что постояльцы часто сидят на них без одежды и нижнего белья, поэтому лучше на них не садиться. Пульт дистанционного управления от телевизора. Это один из самых грязных предметов в номере. При уборке пультам практически не уделяется должного внимания. Сюда можно отнести и телефоны.

Это один из самых грязных предметов в номере. При уборке пультам практически не уделяется должного внимания. Сюда можно отнести и телефоны. Подушка и одеяло. Постельное белье меняется и стирается постоянно, то пуховые одеяла чистят раз в неделю, а подушки — раз в месяц. Поэтому работники отелей советуют просить свежие одеяла и подушки.

Постельное белье меняется и стирается постоянно, то пуховые одеяла чистят раз в неделю, а подушки — раз в месяц. Поэтому работники отелей советуют просить свежие одеяла и подушки. Смеситель в ванной комнате. Лучше не прикасаться к нему ни руками ни губами, потому, что несмотря на то, что он может блестеть и выглядеть как новым, в нижней его части скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие направления выбрать для зимнего отдыха. Украинцы могут путешествовать по внутренним маршрутам, в частности топ-локацией для зимних путешествий в Украине являются Карпаты.