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Горничные назвали 4 вещи, к которым лучше не прикасаться в гостиницах

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Это стоит знать любому, кто периодически останавливается в отелях Новость обновлена 24 января 2022, 18:08
Это стоит знать любому, кто периодически останавливается в отелях

Чтобы не привезти из отпуска проблемы со здоровьем, с этими вещами в гостиницах стоит быть предельно осторожными.

Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, мир постепенно возвращается к своему привычному темпу. Среди сфер, которые наибольшее пострадали от закрытия границ и эпидемиологической ситуации, стал туризм. Мы уже писали, как спланировать путешествие во время пандемии, чтобы не потерять деньги, а теперь поговорим об "особенностях" гостиниц.

В столь сложное для всего мира время, гигиена выходит на первый план, поэтому прежде чем остановиться в гостинице, желательно ознакомиться с некоторыми рекомендациями от работников отелей.

Несмотря на постоянные уборки, отельный номер все равно остается грязным, даже больше чем типичный жилой дом, школа и даже самолет. Отметим, что в основном, у горничных есть всего несколько часов на уборку номера, а за столь короткое время добиться идеальной чистоты невозможно.

Работники гостиничного бизнеса отмечают, что в отельных номерах есть как минимум 4 вещи, к которым лучше не прикасаться, пишет Women’s Health.

К чему нельзя прикасаться в отеле

  • Кресла. Уборщицы отмечают, что постояльцы часто сидят на них без одежды и нижнего белья, поэтому лучше на них не садиться.
  • Пульт дистанционного управления от телевизора. Это один из самых грязных предметов в номере. При уборке пультам практически не уделяется должного внимания. Сюда можно отнести и телефоны.
  • Подушка и одеяло. Постельное белье меняется и стирается постоянно, то пуховые одеяла чистят раз в неделю, а подушки — раз в месяц. Поэтому работники отелей советуют просить свежие одеяла и подушки.
  • Смеситель в ванной комнате. Лучше не прикасаться к нему ни руками ни губами, потому, что несмотря на то, что он может блестеть и выглядеть как новым, в нижней его части скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие направления выбрать для зимнего отдыха. Украинцы могут путешествовать по внутренним маршрутам, в частности топ-локацией для зимних путешествий в Украине являются Карпаты.

Теги:
#Гостиница #Путешествие #Отель
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