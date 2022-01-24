Покоївки назвали 4 речі, які краще не торкатися в готелях

Щоб не привезти з відпустки проблеми зі здоров’ям, із цими речами у готелях варто бути обережними.

Попри пандемію коронавірусу, світ поступово повертається до свого звичного темпу. Серед сфер, які найбільше постраждали від закриття кордонів та епідеміологічної ситуації, став туризм. Ми вже писали, як спланувати подорож під час пандемії, щоб не втратити гроші, а тепер поговоримо про "особливості" готелів.

У такий складний для всього світу час, гігієна виходить на перший план, тому, перш ніж зупинитися в готелі, бажано ознайомитися з деякими рекомендаціями від працівників готелів.

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Попри постійні прибирання, готель все одно залишається брудним, навіть більше ніж типовий житловий будинок, школа і навіть літак. Зазначимо, що в основному у покоївок є всього кілька годин на прибирання номера, а за такий короткий час домогтися ідеальної чистоти неможливо.

Працівники готельного бізнесу зазначають, що в готельних номерах є як мінімум 4 речі, яких краще не торкатися, пише Women’s Health.

До чого не можна торкатися в готелі

Крісла . Прибиральниці відзначають, що постояльці часто сидять на них без одягу та спідньої білизни, тому краще на них не сідати.

. Прибиральниці відзначають, що постояльці часто сидять на них без одягу та спідньої білизни, тому краще на них не сідати. Пульт дистанційного керування від телевізора. Це один із найбрудніших предметів у номері. При збиранні пультам практично не приділяється належної уваги. Сюди можна зарахувати і телефони.

Це один із найбрудніших предметів у номері. При збиранні пультам практично не приділяється належної уваги. Сюди можна зарахувати і телефони. Подушка та ковдру. Постільна білизна змінюється і стирається постійно, пухові ковдри чистять раз на тиждень, а подушки — раз на місяць. Тому працівники готелів радять просити свіжі ковдри та подушки.

Постільна білизна змінюється і стирається постійно, пухові ковдри чистять раз на тиждень, а подушки — раз на місяць. Тому працівники готелів радять просити свіжі ковдри та подушки. Змішувач у ванній кімнаті. Краще не торкатися до нього ні руками, ні губами, тому що попри те, що він може блищати і виглядати як новим, у нижній його частині накопичуються хвороботворні бактерії, іржа та грибки.

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