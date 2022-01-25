Укр

Молодая супруга Цекало напугала сеть опухшим лицом, после сообщений о беременности

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ради Эрвин Цекало бросил свою супругу Викторию Галушку и двох детей Новость обновлена 25 января 2022, 10:41
Ради Эрвин Цекало бросил свою супругу Викторию Галушку и двох детей

Поклонники 30-летней Дарины Эрвин переживают, что у нее невроз.

Пока в сети ходят слухи о беременности молодой супруги известного российского телеведущего и продюсера Александра Цекало 30-летней модели Дарины Эрвин, девушка продолжает хвастаться своими формами перед своими поклонниками.

На своей странице, где за ней следит почти 50 тыс. подписчиков, Эрвин публикует большое количество фото и видео о своей жизни, большинство из которых достаточно откровенны. Дарина любит хвастаться своими работами, так как она художница, а также и своей фигурой, в том числе и большой грудью.

Зимние январские холода пара решила провести в теплых краях и отправилась на популярный мексиканский курорт Тулум, который является одним из наиболее хорошо сохранившихся прибрежных городов майя. С отпуска Дарина публикует много фото, на которых демонстрирует свою пышную грудь и утонченную фигуру.

Однако один из постов девушки заставил ее фанатов понервничать. На коротком видео с пляжа Дарина предстала с опухшим лицом, которое в один момент начало дергаться. Не исключено, что причина такого вида Эрвин — многочисленные походы к косметологу и уколы "красоты", однако многие поклонники начали переживать, что мышцы лица модели так сокращаются из-за невроза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российский юморист, звезда "Кривого зеркала" Александр Морозов сбросил 66 кг. Как сейчас выглядит "веселый пухляч" и как ему удалось так кардинально изменить образ жизни — смотрите в нашем материале.

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