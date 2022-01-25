Молода дружина Цекало налякала мережу опухлим обличчям після повідомлень про вагітність

Шанувальники 30-річної Дарини Ервін переживають, що та має невроз.

Поки в мережі ходять чутки про вагітність молодої дружини відомого російського телеведучого та продюсера Олександра Цекало 30-річної моделі Дарини Ервін, дівчина продовжує хвалитися своїми формами перед своїми шанувальниками.

На своїй сторінці, де за нею стежить майже 50 тис. передплатників, Ервін публікує велику кількість фото та відео про своє життя, більшість з яких є досить відвертими. Дарина любить хвалитися своїми роботами, оскільки вона художниця, а також і своєю фігурою, у тому числі й великими грудьми.

Зимові січневі холоди пара вирішила провести в теплих краях і вирушила на популярний мексиканський курорт Тулум, який є одним з прибережних міст майя, що найкраще збереглися. З відпустки Дарина публікує багато фото, на яких демонструє свої пишні груди і витончену фігуру.

Проте один із постів дівчини змусив її фанатів понервуватись. На короткому відео з пляжу Дарина постала з опухлим обличчям, яке раптом почало смикатися. Не виключено, що причина такого виду Ервін – численні походи до косметолога та уколи "краси", проте багато шанувальників почали переживати, що м’язи обличчя моделі так скорочуються через невроз.

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