5 главных привычек, которые выдают человека, выросшего в бедности

Чаще всего бедные люди просто не умеют правильно распоряжаться деньгами.

Увы, но не все люди могут похвастаться своим безоблачным детством без различных проблем. Наверняка многие, вспоминая свои детские года, вспоминают и неприятности с семьей, в школе, или проблемы с деньгами, а точнее их отсутствие. Часто, даже преодолевая эти трудности, привычки "бедности" все же остаются. Также, часто на "богатую" жизнь влияют привычки, которые передались от людей старшего поколения, выросшего в СССР.

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Какие же главные привычки бедных людей мешают им выбраться из бедности? Об этом пишет AdMe.

Привычки человека, который вырос в бедности

Покупать дешевые, но часто ненужные вещи. В погоне за нереализованными детскими желаниями, люди часто скупают "все", не думая о том, пригодится ли оно в принципе. А так, как зачастую эти вещи низкого качества, то и служат они недолго. Покупать вещи только на распродаже. Нет ничего плохого в том, чтобы покупать что-то в период больших скидок. Однако покупать нужно не много дешевых вещей, а действительно нужные и качественные вещи, на которые раньше средств не хватало. Отказывать себе в удовольствиях. Часто люди, выросшие в бедности, стараются экономить на различных мелких удовольствиях, вроде выпить кофе в кафе или сходить в кинотеатр. Они предпочитают сделать это бесплатно, то есть выпить и посмотреть кино дома. Много есть. Одной из привычек людей, выросших в бедности, является бережливость, которая граничит с абсурдом. Они будут доедать все до последней крошки и даже будет вышкрябывать йогурт из баночки. Не откладывать деньги. Бедные люди часто предпочитают жить по принципу "здесь и сейчас".

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