5 головних звичок, які видають людину, яка виросла в злиднях

Найчастіше бідні люди просто не вміють правильно розпоряджатися грошима.

На жаль, не всі люди можуть похвалитися своїм безхмарним дитинством без різних проблем. Напевно багато хто, згадуючи свої дитячі роки, згадує і неприємності з сім’єю, у школі, чи проблеми з грошима, а точніше їх відсутність. Часто, навіть долаючи ці труднощі, звички "бідності" все ж таки залишаються. Також часто на "багате" життя впливають звички, які передалися від людей старшого покоління, що виросло в СРСР.

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Які ж головні звички бідних людей заважають вибратися з бідності? Про це пише AdMe.

Звички людини, яка виросла у бідності

Купувати дешеві, але часто непотрібні речі. У гонитві за нереалізованими дитячими бажаннями, люди часто скуповують "все", не думаючи про те, чи знадобиться воно в принципі. А оскільки часто ці речі низької якості, то й служать вони недовго. Купувати речі тільки на розпродажі. Немає нічого поганого в тому, щоб купувати щось у період великих знижок. Проте купувати потрібно не багато дешевих речей, а справді потрібні та якісні речі, на які раніше коштів не вистачало. Відмовляти собі у задоволеннях. Часто люди, які виросли у бідності, намагаються економити на різних дрібних задоволеннях, начебто випити каву в кафе чи сходити до кінотеатру. Вони воліють зробити це безкоштовно, тобто випити каву та подивитися кіно вдома. Багато їсти. Однією зі звичок людей, які виросли у бідності, є ощадливість, що межує з абсурдом. Вони будуть доїдати все до останньої крихти і навіть вишкрібатимуть йогурт зі баночки. Не відкладати гроші. Бідні люди часто вважають за краще жити за принципом "тут і зараз".

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