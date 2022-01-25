5 головних звичок, які видають людину, яка виросла в злиднях
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Найчастіше бідні люди просто не вміють правильно розпоряджатися грошима.
На жаль, не всі люди можуть похвалитися своїм безхмарним дитинством без різних проблем. Напевно багато хто, згадуючи свої дитячі роки, згадує і неприємності з сім’єю, у школі, чи проблеми з грошима, а точніше їх відсутність. Часто, навіть долаючи ці труднощі, звички "бідності" все ж таки залишаються. Також часто на "багате" життя впливають звички, які передалися від людей старшого покоління, що виросло в СРСР.
Які ж головні звички бідних людей заважають вибратися з бідності? Про це пише AdMe.
Звички людини, яка виросла у бідності
- Купувати дешеві, але часто непотрібні речі. У гонитві за нереалізованими дитячими бажаннями, люди часто скуповують "все", не думаючи про те, чи знадобиться воно в принципі. А оскільки часто ці речі низької якості, то й служать вони недовго.
- Купувати речі тільки на розпродажі. Немає нічого поганого в тому, щоб купувати щось у період великих знижок. Проте купувати потрібно не багато дешевих речей, а справді потрібні та якісні речі, на які раніше коштів не вистачало.
- Відмовляти собі у задоволеннях. Часто люди, які виросли у бідності, намагаються економити на різних дрібних задоволеннях, начебто випити каву в кафе чи сходити до кінотеатру. Вони воліють зробити це безкоштовно, тобто випити каву та подивитися кіно вдома.
- Багато їсти. Однією зі звичок людей, які виросли у бідності, є ощадливість, що межує з абсурдом. Вони будуть доїдати все до останньої крихти і навіть вишкрібатимуть йогурт зі баночки.
- Не відкладати гроші. Бідні люди часто вважають за краще жити за принципом "тут і зараз".
Раніше "Телеграф" писав, що ще одна річ з часів СРСР може залишити про вас враження, як про людину, яка виросла у злиднях. Якого елемента інтер’єру необхідно позбавлятися вже зараз — дізнайтеся в нашому попередньому матеріалі.
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