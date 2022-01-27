Скандальный нардеп Дубинский пришел в Раду в галстуке с изображением полового члена (фото)

Депутат решил надеть на заседание ВР "необычный" аксессуар.

Опальный экс-член фракции "Слуга Народа", народный депутат Александр Дубинский засветился в стенах Верховной Рады в не совсем приличном виде, а точнее с "необычным" аксессуаром в виде яркого галстука с пошлым принтом в виде мужского полового органа.

"Стильный" лук Дубинского попал в объектив корреспондента "Телеграфа" в четверг, 27 января.

Александр Анатольевич разбавил синий классический деловой костюм ярким аксессуаром, который сильно бросается в глаза. Галстук нардепа выделяется не только насыщенным красным цветом, но и "принтом": на нем нарисованы мужские половые члены разных размеров, возле которых предположительно написано "je t'aime" ("я тебя люблю" на французском).

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Стоит отметить, что этот аксессуар похож на галстуки известного британского модельера Вивьен Вествуд, которая известна в мире моды как "королева модной забастовки и восстания", поэтому благодаря ее творениям можно сильно выделиться в толпе. Что и сделал украинский депутат.

Галстук от Вивьен Вествуд

Ранее "Телеграф" сообщал, как депутат от фракции "Батькивщина" посетила Раду с брендовой дамской сумочкой, стоимость которой более полусотни тысяч гривен, что в несколько раз больше, чем средняя зарплата в Украине.